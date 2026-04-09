【專家之眼】月球歸來，人類未竟的旅程

2026年4月6日，一艘名為「誠信號」的太空船正悄悄刷新人類史上距離地球最遠的紀錄。四位太空人在距離地球超過40萬公里的深邃黑暗中，靜靜凝視著那顆蒼白的月球。54年了。自1972年阿波羅17號任務以來，人類再度以肉眼近距離望見月球背面那片從未被親眼目睹過的荒原。

李白曾吟「舉頭望明月，低頭思故鄉」，道盡人與月之間那份千古不滅的情感連結。阿提米絲二號的太空人們，卻在地球「落下」消失於月球地平線的那一刻，才真正體會到「故鄉」的重量。當地球在月球邊緣緩緩沉落，那一幕「地球落」的影像，不只是科學紀錄，更是人類文明的自我凝視。

這次任務的科學收穫，遠超出許多人事先的想像。太空人在飛越月球背面期間，拍攝了古老熔岩流、隕石坑、地殼裂縫等地貌特徵，觀測到月球表面的顏色差異，並在長達近一小時的日全食期間，研究了太陽最外層大氣日冕的結構。更令科學家振奮的是，太空人在漆黑的月面上目擊了六道流星撞擊所產生的閃光，這種現象過去只能靠地面望遠鏡碰運氣捕捉，如今卻由親歷其境的人類雙眼親自見證。透過直播傳遍全球的，不只是科學數據，而是人類對未知的純粹敬畏。

阿提米絲二號的主要目的不在科學，而在測試。這趟旅程最核心的任務，是驗證太空船在深太空環境中的系統性能，為未來太空人真正踏上月球表面的阿提米絲三號鋪路。當太空人用詩人般的語言描述月球上那些「光之島嶼」，我們便明白，純粹的技術測試從來無法完整解釋人類為何要奔向星辰。

就在人類重返月球附近的同時，地球上的地緣政治角力也從未停歇。中國計畫在2030年前將太空人送上月球表面，並著手籌建永久月球基地，其無人測試船「夢舟」已於今年2月完成首航。美國航太總署則預計在2028年讓太空人登月，並以月球基地的建設為長期目標。這場深空競逐，表面上不像冷戰時期那樣劍拔弩張，卻在每一次發射、每一張月球照片、每一項技術突破背後，暗潮洶湧。

面對這樣的現實，有些人擔憂月球終將淪為另一個佈滿垃圾與爭議的場域。例如阿波羅時代遺留在月球表面的廢棄物，從來沒有人真正問過，是誰授權可以這樣做？地球軌道如今已靜靜積累著殘骸與廢棄衛星，月球，這個在人類每一種文明中都擁有深刻意涵的天體，是否會重蹈覆轍？這個問題，不應只由太空強國的決策者來回答，而需要全人類共同思考。

唐代詩人張若虛在《春江花月夜》中問道：「江畔何人初見月，江月何年初照人？」這份對宇宙與人類關係的叩問，跨越千年，依然沒有窮盡的答案。阿提米絲二號的四位太空人，此刻已踏上歸途，他們帶回來的，不只是幾萬張照片和幾TB（TeraByte：Tera代表10的12次方）的科學數據，而是一種提醒，人類仍然有能力，也應該懷抱著謙遜與好奇，向那片皎潔的天光再靠近一些。

月亮不屬於任何國家，但它屬於每一個曾在夜晚仰望它的人。在一切喧囂與對立之中，「誠信號」上那四雙人類的慧眼，或許正是這個時代最需要的視角。