美貿易代表葛里爾談川習會 延續美中穩定

美國總統川普預計五月中旬訪問北京，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）七日表示，美國希望延續美中之間的穩定關係，並確保美國繼續從中國取得稀土資源；美中日前在巴黎會談中提到建立「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade），為美中關係打好基礎。

葛里爾七日受邀出席華府智庫哈德遜研究所舉辦的座談會，針對川普即將在五月出訪中國，預計與中國國家主席習近平見面，葛里爾形容美中現行的經貿關係處於穩定的狀態。

葛里爾說，這雖然聽起來很無聊，但美國不希望與中國有激烈的衝突，同時要保護美國自身的國家安全和經濟安全，所以選擇與中國進入這樣的穩定關係；美國仍維持向中國產品課徵可觀的關稅，尤其針對很多先進產品和製造業。

葛里爾說，美國向中國開徵高關稅，本質上並不希望與中國陷入對抗，而是美國在貿易赤字上面臨挑戰，同時希望製造業回到美國生產，而中國和其他國家扮演很重要的角色。他說，美國對中國的貿易赤字去年降低了卅%。

對於川普即將訪問北京，葛里爾說，美中貿易代表之間幾乎永遠都會討論到稀土，但他希望稀土的議題不會在美中領袖的談話中出現，盼稀土問題可以在部長級或幕僚級會談就獲得解決。他說，美國的目標是美國和盟友夥伴的稀土進入大規模生產，防止中國等國家傾銷。

此外，白宮前國家安全顧問蘇利文近日參與德國馬歇爾基金會舉辦的線上座談會指出，在美國聯邦眾院前議長裴洛西訪台前，拜登政府官員曾到國會山莊向裴洛西表達疑慮，但遭到裴洛西反對；蘇利文說，他從中學到最重要的一課就是，對美國更重要的是強化台灣，而不是這種象徵性的行動。

蘇利文指出，在裴洛西訪台前，他曾經與時任美國副國務卿坎伯、參謀首長聯席會議主席密利等人與裴洛西在國會山莊會面，表達拜登政府對她訪台的疑慮；拜登政府當時的評估是，這對支持台灣具有象徵性意義，但會引發中國不良的反應，讓台灣處於更不利的位置。不過，裴洛西在拜登政府的官員面前，表達她不同意的看法。

蘇利文說，裴洛西訪台的最終結果是讓台灣陷入更緊張的位置，增加中國對台在軍事上的侵害，也增加中國在多方面對台的施壓，最後並沒有讓台灣變得更安全，很不幸最後是這樣的結果。