聽新聞
0:00 / 0:00

2天內第3度 北韓又發射飛彈

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

南韓軍方表示，繼七日偵測到從北韓首都平壤地區發射不明飛行物，北韓八日又至少兩度朝東海日本海）發射短程彈道飛彈。專家認為，平壤意在表態拒絕南韓總統李在明政府的和平示好。

首爾六日曾對一月民用無人機侵入北韓一事表達遺憾，李在明稱該行動「不負責任」，並指出有政府官員參與其中。北韓領袖金正恩的胞妹金與正同日聲稱，北韓元首認為李在明的說法展現出坦率和大度，「我方認為這對其自身而言是非常幸運且明智的行為」。

但南韓軍方八日先是表示，偵測到一枚不明飛行物七日自平壤地區發射，八日稍晚又說，當天上午偵測到自北韓元山地區發射多枚不明彈道飛彈，這些飛彈飛行約二百四十公里，下午又偵測到北韓發射至少另一枚彈道飛彈，距離上午射彈僅數小時。

日本防衛省在當地時間八日下午二時廿五分宣布，北韓發射疑似彈道飛彈的物體，不久後日本海上保安廳引述防衛省資訊宣布，上述物體已落下，暫未傳出船舶受害。防衛省消息人士說，研判北韓八日發射的物體落在日本專屬經濟區外。

路透和法新社八日報導，北韓兩天內三度射彈，是今年第四至第六次。南韓國家安保室八日要求平壤立即停止挑釁，敦促北韓即刻停止發射彈道飛彈，指稱此舉違反聯合國安理會決議。

此前，對南韓媒體將金與正上述評論解讀為正面訊號，北韓外交部第一副部長張錦哲七日透過北韓官媒朝中社發聲明斥為「荒謬」，南韓是「對朝鮮民主主義人民共和國最具敵意的國家」，若將平壤的迅速回應解讀為「罕見友善姿態」，只會成為震驚世界的愚蠢且充滿幻想。

日本 東海 首爾

延伸閱讀

又挑釁？北韓兩度發射彈道飛彈 日方初判落在EEZ外

應朝鮮外務省邀請 陸外交部：部長王毅9日起前往北韓訪問2天

一天之內動作頻頻…北韓再朝東海發射彈道飛彈 南韓軍方證實

北韓再射多枚彈道飛彈 專家指為拒絕和平示好訊號

相關新聞

美貿易代表葛里爾談川習會 延續美中穩定

美國總統川普預計五月中旬訪問北京，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）七日表示，美國希望延續美中之間的穩定關係，並確保美國繼續從中國取得稀土資源；美中日前在巴黎會談中提到建立「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade），為美中關係打好基礎。

2天內第3度 北韓又發射飛彈

南韓軍方表示，繼七日偵測到從北韓首都平壤地區發射不明飛行物，北韓八日又至少兩度朝東海（日本海）發射短程彈道飛彈。專家認為，平壤意在表態拒絕南韓總統李在明政府的和平示好。

又挑釁？北韓兩度發射彈道飛彈 日方初判落在EEZ外

南韓軍方今天上午宣布北韓發射數枚短程彈道飛彈後，下午再度宣布北韓發射彈道飛彈。日本防衛省消息人士指出，研判北韓下午發射的...

一天之內動作頻頻…北韓再朝東海發射彈道飛彈 南韓軍方證實

南韓軍方今天表示，北韓今天下午發射另一枚不明彈道飛彈，距離今天稍早發射多枚短程彈道飛彈僅隔了數小時

澤倫斯基：亞洲國家對烏克蘭海上防禦專業展現興趣

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，烏軍正參與有關荷莫茲海峽（Strait of Ho...

抗議日武器出口鬆綁 6000人東京示威 高市常用X回應批評

日本多名在野黨高層與大量民眾5日晚在東京池袋站前舉行集會，共同抗議高市早苗政府為日本武器出口「鬆綁」，以及進行大規模軍事擴張等危險政策，表達對日本未來道路的擔憂。據抗議活動組織方介紹，當晚參加抗議的民眾超過6000人。抗議者手舉「武力無法帶來和平」、「高市下台」等標語，齊聲呼喊「反對戰爭」「守護和平」，抗議日本政府在安全政策上的轉向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。