2天內第3度 北韓又發射飛彈

南韓軍方表示，繼七日偵測到從北韓首都平壤地區發射不明飛行物，北韓八日又至少兩度朝東海（日本海）發射短程彈道飛彈。專家認為，平壤意在表態拒絕南韓總統李在明政府的和平示好。

首爾六日曾對一月民用無人機侵入北韓一事表達遺憾，李在明稱該行動「不負責任」，並指出有政府官員參與其中。北韓領袖金正恩的胞妹金與正同日聲稱，北韓元首認為李在明的說法展現出坦率和大度，「我方認為這對其自身而言是非常幸運且明智的行為」。

但南韓軍方八日先是表示，偵測到一枚不明飛行物七日自平壤地區發射，八日稍晚又說，當天上午偵測到自北韓元山地區發射多枚不明彈道飛彈，這些飛彈飛行約二百四十公里，下午又偵測到北韓發射至少另一枚彈道飛彈，距離上午射彈僅數小時。

日本防衛省在當地時間八日下午二時廿五分宣布，北韓發射疑似彈道飛彈的物體，不久後日本海上保安廳引述防衛省資訊宣布，上述物體已落下，暫未傳出船舶受害。防衛省消息人士說，研判北韓八日發射的物體落在日本專屬經濟區外。

路透和法新社八日報導，北韓兩天內三度射彈，是今年第四至第六次。南韓國家安保室八日要求平壤立即停止挑釁，敦促北韓即刻停止發射彈道飛彈，指稱此舉違反聯合國安理會決議。

此前，對南韓媒體將金與正上述評論解讀為正面訊號，北韓外交部第一副部長張錦哲七日透過北韓官媒朝中社發聲明斥為「荒謬」，南韓是「對朝鮮民主主義人民共和國最具敵意的國家」，若將平壤的迅速回應解讀為「罕見友善姿態」，只會成為震驚世界的愚蠢且充滿幻想。