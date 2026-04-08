瑞士媒體專訪外交部政次吳志中：台灣以務實合作因應中國侵略

外交部政務次長吳志中接受瑞士廣播電視台（SRF）節目「瑞士看世界」專訪，提到台灣在國際上的生存策略不是對抗，而是透過務實合作累積信任。這是瑞士公共媒體中少見以台灣視角切入美中角力的報導，探討台灣是否具備足夠戰力與策略因應中國侵略。

「瑞士看世界」（SRF Global）於7日播出題為「戰爭早已開打」的節目，時長約33分鐘，訪問外交部政務次長吳志中、國家安全會議副秘書長林飛帆，從戰略、經濟到社會韌性等多面向，剖析台灣在當前局勢中的立場。

吳志中指出，台灣的名字在國際場合鮮少被正式提及，並非台灣不願意，而是中國拒絕接受。即使在外交空間受限的情況下，台灣仍與多國保持緊密合作，在公共衛生、科技、供應鏈安全等議題上尋找共同解方。

他強調，只要台灣保持「謹慎與克制」，多數國家願意與台灣合作，而這正是台灣確保自身存在的方式。台灣的國際生存策略不是對抗，而是透過務實合作累積信任。

瑞士媒體也回顧台灣歷史，從二二八事件到威權統治，再到民主化，指出台灣如今已建立完整的民主制度，擁有媒體自由、選舉自由與獨立司法。這段歷史也讓台灣在今日的國際局勢中更重視制度韌性。

吳志中進一步談到台灣從烏克蘭戰爭得到的3個關鍵教訓：面對大國不能太天真；即使在嚴峻情勢下，自我防禦仍可能成功；不能等到開戰才準備面對敵人。

他強調，台灣還有時間強化自身防禦，這段時間必須用在部署、訓練與提升社會韌性。

報導指出，台灣掌握全球約6成晶片供應，使台灣在美中競爭中具有戰略地位。吳志中補充，若美國在半導體產業失去主導權，而讓中國取得關鍵技術，美國將難以維持國際領導地位。因此，台灣在美國「再次偉大」的政策框架中扮演重要角色，而這也使台美關係的穩定更為關鍵。

瑞士廣播電視台駐中國特派員Lukas Messmer觀察，中國深知戰爭將破壞半導體產業，在加速趕上台灣的晶片技術，但應該不會花太久時間。

報導指出，中國對台策略早已啟動，不是直接戰爭，而是「滲透」。吳志中也表示，中國透過社交平台如抖音，鎖定年輕世代進行影響、操作，因此台灣的防禦不僅在海峽，也在社會內部。

林飛帆也接受瑞士媒體採訪，表示人民本身就是國防實力。

他指出，避免戰爭的唯一方法是做好準備，而準備不僅是軍事，也包括人民的心理與社會韌性。面對現在的問題，不應糾結於國共歷史或過去美國的對中策略，而應著眼於台灣當前的國際安全合作與自身防禦能力的提升。

在軍事策略上，他談到台灣正投入資金發展非對稱能力，包括移動式武器系統、無人機、人工智慧技術與空防系統。同時，台灣的民主制度在戰時仍能運作，是另一種韌性。

瑞士媒體也走訪民防訓練現場，看到民眾在無網路環境下學習地圖判讀與避難技能。受訪民眾表示，台灣最強的防禦能力是「信任」，人與人之間的連結，是最難被分化的力量。

林飛帆總結，若每個人都知道如何保護自己、協助社群、維護公民社會，台灣將處於更有利的位置。

吳志中在臉書上表示，除了英文之外，我們要用各種語言對外發聲。