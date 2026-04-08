聽新聞
0:00 / 0:00

瑞士媒體專訪外交部政次吳志中：台灣以務實合作因應中國侵略

中央社／ 蘇黎世8日專電

外交部政務次長吳志中接受瑞士廣播電視台（SRF）節目「瑞士看世界」專訪，提到台灣在國際上的生存策略不是對抗，而是透過務實合作累積信任。這是瑞士公共媒體中少見以台灣視角切入美中角力的報導，探討台灣是否具備足夠戰力與策略因應中國侵略。

「瑞士看世界」（SRF Global）於7日播出題為「戰爭早已開打」的節目，時長約33分鐘，訪問外交部政務次長吳志中、國家安全會議副秘書長林飛帆，從戰略、經濟到社會韌性等多面向，剖析台灣在當前局勢中的立場。

吳志中指出，台灣的名字在國際場合鮮少被正式提及，並非台灣不願意，而是中國拒絕接受。即使在外交空間受限的情況下，台灣仍與多國保持緊密合作，在公共衛生、科技、供應鏈安全等議題上尋找共同解方。

他強調，只要台灣保持「謹慎與克制」，多數國家願意與台灣合作，而這正是台灣確保自身存在的方式。台灣的國際生存策略不是對抗，而是透過務實合作累積信任。

瑞士媒體也回顧台灣歷史，從二二八事件到威權統治，再到民主化，指出台灣如今已建立完整的民主制度，擁有媒體自由、選舉自由與獨立司法。這段歷史也讓台灣在今日的國際局勢中更重視制度韌性。

吳志中進一步談到台灣從烏克蘭戰爭得到的3個關鍵教訓：面對大國不能太天真；即使在嚴峻情勢下，自我防禦仍可能成功；不能等到開戰才準備面對敵人。

他強調，台灣還有時間強化自身防禦，這段時間必須用在部署、訓練與提升社會韌性。

報導指出，台灣掌握全球約6成晶片供應，使台灣在美中競爭中具有戰略地位。吳志中補充，若美國在半導體產業失去主導權，而讓中國取得關鍵技術，美國將難以維持國際領導地位。因此，台灣在美國「再次偉大」的政策框架中扮演重要角色，而這也使台美關係的穩定更為關鍵。

瑞士廣播電視台駐中國特派員Lukas Messmer觀察，中國深知戰爭將破壞半導體產業，在加速趕上台灣的晶片技術，但應該不會花太久時間。

報導指出，中國對台策略早已啟動，不是直接戰爭，而是「滲透」。吳志中也表示，中國透過社交平台如抖音，鎖定年輕世代進行影響、操作，因此台灣的防禦不僅在海峽，也在社會內部。

林飛帆也接受瑞士媒體採訪，表示人民本身就是國防實力。

他指出，避免戰爭的唯一方法是做好準備，而準備不僅是軍事，也包括人民的心理與社會韌性。面對現在的問題，不應糾結於國共歷史或過去美國的對中策略，而應著眼於台灣當前的國際安全合作與自身防禦能力的提升。

在軍事策略上，他談到台灣正投入資金發展非對稱能力，包括移動式武器系統、無人機、人工智慧技術與空防系統。同時，台灣的民主制度在戰時仍能運作，是另一種韌性。

瑞士媒體也走訪民防訓練現場，看到民眾在無網路環境下學習地圖判讀與避難技能。受訪民眾表示，台灣最強的防禦能力是「信任」，人與人之間的連結，是最難被分化的力量。

林飛帆總結，若每個人都知道如何保護自己、協助社群、維護公民社會，台灣將處於更有利的位置。

吳志中在臉書上表示，除了英文之外，我們要用各種語言對外發聲。

美國 林飛帆 外交部

延伸閱讀

鄭訪陸 讓台能選擇和平

台美從傳統軍售轉為國防產業夥伴 賴總統揭這證據

談台灣關係法47周年 李大維：台美關係遠勝從前

美媒NBC專訪 鄭麗文：兩岸關係與對美關係 並非2擇1

相關新聞

2天內第3度 北韓又發射飛彈

南韓軍方表示，繼七日偵測到從北韓首都平壤地區發射不明飛行物，北韓八日又至少兩度朝東海（日本海）發射短程彈道飛彈。專家認為，平壤意在表態拒絕南韓總統李在明政府的和平示好。

又挑釁？北韓兩度發射彈道飛彈 日方初判落在EEZ外

南韓軍方今天上午宣布北韓發射數枚短程彈道飛彈後，下午再度宣布北韓發射彈道飛彈。日本防衛省消息人士指出，研判北韓下午發射的...

一天之內動作頻頻…北韓再朝東海發射彈道飛彈 南韓軍方證實

南韓軍方今天表示，北韓今天下午發射另一枚不明彈道飛彈，距離今天稍早發射多枚短程彈道飛彈僅隔了數小時

澤倫斯基：亞洲國家對烏克蘭海上防禦專業展現興趣

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，烏軍正參與有關荷莫茲海峽（Strait of Ho...

抗議日武器出口鬆綁 6000人東京示威 高市常用X回應批評

日本多名在野黨高層與大量民眾5日晚在東京池袋站前舉行集會，共同抗議高市早苗政府為日本武器出口「鬆綁」，以及進行大規模軍事擴張等危險政策，表達對日本未來道路的擔憂。據抗議活動組織方介紹，當晚參加抗議的民眾超過6000人。抗議者手舉「武力無法帶來和平」、「高市下台」等標語，齊聲呼喊「反對戰爭」「守護和平」，抗議日本政府在安全政策上的轉向。

路透：越共總書記蘇林當選國家主席後 擬下周訪陸與習近平會面

越南國會7日以495比0的票數，全數通過越共中央總書記蘇林兼任國家主席，這也是越南最高黨政大權少見地集於其一人之身。而在其當選國家主席後，路透引述知情人士表示，蘇林計畫將於下周赴中國大陸訪問，並將與中共總書記習近平會晤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。