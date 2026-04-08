俄控波羅的海國家助烏克蘭無人機攻擊 立陶宛：不實資訊

波羅的海3國近期發生多起烏克蘭無人機墜毀其境內事件。立陶宛軍方7日表示，俄羅斯指控波羅的海國家允許烏克蘭利用其領空、對俄發動攻擊的說法為不實資訊，並指稱這是俄方協同進行的宣傳行動。

波海3國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞上月底傳出數起無人機墜毀事件，調查後顯示無人機為烏克蘭所有。烏克蘭外交部已就無人機意外進入波羅的海領空事件向相關國家致歉，並表示可能是受俄羅斯電子戰系統干擾而偏離航道。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛軍方指出，近期俄羅斯與白俄羅斯持續散播訊息，聲稱波羅的海國家正式同意讓烏克蘭使用其領空進行無人機攻擊，相關說法從社群媒體到俄國高層官員發言廣泛流傳。軍方表示，這類訊息顯示俄羅斯正展開協調一致的資訊戰行動。

報導指出，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）6日曾表示，俄方已就相關情況向波羅的海國家提出警告。克里姆林宮發言人發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）日前也發表類似言論。

立陶宛軍方指出，相關發言屬於針對立陶宛及其盟友的主動資訊操作，並帶有公開恐嚇意味，意圖透過暗示俄方可能在波羅的海領空擊落目標或對相關國家領土發動攻擊，來施加壓力。

軍方也表示，恐嚇、威脅動用武力、劃設紅線與發布最後通牒，均為俄羅斯自全面入侵烏克蘭以來反覆使用的宣傳手段，其目的在於削弱社會防衛意志，並降低對強化國防及對烏克蘭的支持。

根據LRT報導，拉脫維亞已將俄方說法定調為假訊息行動，並向莫斯科提出抗議。愛沙尼亞則已直接否認相關指控。