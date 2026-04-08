又挑釁？北韓兩度發射彈道飛彈 日方初判落在EEZ外

南韓軍方今天上午宣布北韓發射數枚短程彈道飛彈後，下午再度宣布北韓發射彈道飛彈。日本防衛省消息人士指出，研判北韓下午發射的物體已落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省（相當於國防部）下午2時25分（台北時間1時25分）宣布，北韓已經發射可能為彈道飛彈的物體。

日本海上保安廳（相當於海巡署）下午2時36分（台北時間1時36分）根據防衛省的資訊宣布，「疑似是彈道飛彈的物體已經落下」，同時呼籲航行中的船舶注意後續資訊。海保廳表示，目前未傳出船舶受害的消息。

防衛省消息人士指出，北韓下午發射可能是彈道飛彈的物體，研判已落在日本專屬經濟區之外。

日本首相高市早苗下午已下達指示，包含全力蒐集與分析情報，迅速提供國民確實的資訊，以及徹底確保飛機與船舶的安全，以為發生不測的事態做好萬全準備。

今天上午，南韓軍方曾宣布北韓朝東部發射數枚短程彈道飛彈。

日本內閣官房長官木原稔在上午的記者會表示，「尚未確認有飛彈飛到我國領土或EEZ，相關單位也沒通報任何損害。」

他也說，「北韓一連串的行動威脅地區及國際社會的和平與安全」，同時表示日本將與美國及南韓密切合作，包括即時共享飛彈警戒數據，進行必要的情報蒐集與分析，全力投入警戒監視工作。