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澤倫斯基：亞洲國家對烏克蘭海上防禦專業展現興趣

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，烏軍正參與有關荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的協商，並表示亞洲國家對烏克蘭海上防禦經驗感到興趣。

路透社報導，在伊朗戰爭爆發後，烏克蘭向中東派遣數百名專家，分享其擊落伊朗製無人機的實戰經驗。俄羅斯在全面入侵烏克蘭初期曾大量使用這類無人機。

澤倫斯基在晚間談話中表示：「烏克蘭軍事人員正參與有關荷莫茲海峽後續運作的協商。安全航行是全球共同價值，我們從保衛黑海（Black Sea）的經驗中深知這一點。」

在烏俄戰爭中，烏克蘭成功挫敗俄羅斯全面封鎖其黑海出海口的企圖。黑海對烏克蘭經濟與軍事至關重要。

儘管烏克蘭本身沒有強大艦隊，但憑藉海上無人機等創新技術，迫使俄羅斯黑海艦隊撤離被俄軍占領的克里米亞（Crimea）基地。

澤倫斯基指出，外界對烏克蘭軍事技術的興趣如今已超越歐洲。這些技術有時比傳統武器更先進、成本則更低。

他說：「我們的外交官已收到亞洲國家的相關請求，我已指示他們迅速處理此事。」

但澤倫斯基未具體說明是哪些亞洲國家提出請求。

俄軍 荷莫茲海峽 伊朗 澤倫斯基

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