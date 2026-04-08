北韓再射多枚彈道飛彈 專家指為拒絕和平示好訊號

南韓軍方表示，北韓今天朝東海（日北海）發射「多枚不明彈道飛彈」。一天前南韓軍方才通報偵測到自北韓首都平壤地區的類似發射行動。專家認為這是北韓表態拒絕南韓和平示好。

法新社報導，首爾當局6日曾就今年1月民用無人機侵入北韓一事表達遺憾。南韓總統李在明稱此行動「不負責任」，並指政府官員曾參與其中。

專家分析認為，這次飛彈發射是北韓拒絕南韓和平示好的最新表態。

南韓軍方今天稍早表示，偵測到「一枚昨天自平壤地區發射的不明飛行物」。

約一小時後，南韓軍方表示，偵測到「自北韓元山（Wonsan）地區朝東海（日本海）發射多枚不明彈道飛彈」，還稱這些飛彈飛行了約240公里。

南韓總統李在明去年上任以來，一直試圖修復與北韓的關係，並批評前任政府涉嫌派無人機至平壤散發宣傳品。

李在明對無人機事件表達遺憾後，北韓領導人金正恩的胞妹金與正稱李在明的表態是明智之舉。

金與正6日說：「我方政府認為，這對其自身而言是非常幸運且明智的行為。」

然而，北韓外交部一名高階官員昨天仍稱南韓是「對朝鮮民主主義人民共和國最具敵意的國家」。對於南韓媒體將金與正對李在明的評論解讀為正面訊號，這名官員斥為「荒謬」。

北韓外交部第一副部長張錦哲（Jang Kum-chol）透過北韓中央通信社（KCNA）發布英文聲明表示：「若將我方迅速回應解讀為『罕見友善姿態』…這只會成為震驚世界的愚蠢且充滿幻想的錯誤解讀。」

前南韓總統尹錫悅因其政府涉嫌派無人機侵入北韓、意圖挑釁北韓反應並藉機宣布軍事統治而受審。

在尹錫悅任內，南北韓關係跌至谷底。北韓曾施放裝滿垃圾、甚至動物糞便的氣球報復，以回應南韓向北散發的傳單。