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川習會前夕美方表態！葛里爾強調先談貿易 投資議題退居二線

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。美聯社
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。美聯社

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）推動成立美中貿易委員會，同時淡化成立類似雙邊投資小組的可能性，這顯示在美國總統川普與中國國家主席習近平下個月會談時，貿易議題的份量可能更甚於投資議題。

葛里爾周二（7日）在華盛頓哈德遜研究所的一場活動期間表示：「我們正在考慮建立這類機制，與中國合作，弄清哪些是應該互相貿易的非敏感商品，掌握這個情況，然後弄清這些商品的流動應該是什麼樣子。」

他補充說：「這樣一來，你才有更好的立場去討論那些更棘手的問題。」

在3月於巴黎舉行的貿易會談中，葛里爾、美國財政部長貝森特以及中國副總理何立峰曾討論成立貿易委員會。當時的會議旨在為春季登場的川習會鋪路。

川習會原定3月31日至4月2日舉行，但因2月下旬伊朗戰爭爆發而延後。川普現在計劃於5月14日至15日訪問北京。

巴黎會談還觸及有關成立投資委員會的議題，但葛里爾暗示這可能不會實現，他表示在目前，「投資方面通常是零散的議題」，而貿易問題則「非常具體」。

他說：「或許有中國在美國的投資或美國涉及中國公司的投資遇到障礙或類似情況。我不認為我們與中國的關係已到我們希望討論投資計畫的地步，對吧？」

美中之間曾有一個涵蓋雙邊事務的廣泛交流機制，該機制在歐巴馬政府時期稱為美中戰略與經濟對話，但川普在首任期內取消了這項機制。投資相關議題通常由美國財政部處理。

5月的川習會預期將聚焦關稅與貿易問題，也可能發出一些商業交易公告，包括討論中國向波音公司採購500架飛機的計畫。

此外，葛里爾似乎排除在川習會前親自走訪北京，他對南華早報表示，與中方的前置準備會談將以線上方式進行。

葛里爾指出，美國去年對中國的商品貿易逆差減少1,300億美元，降幅約30%。

他說：「我們真的需要控制貿易逆差。我們必須確保在面對中國時，我們的國家安全處於非常有利的地位。」

美國 中方 川習會

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