日本政府2026年度預算案成立 規模史上最大

一般會計總額達122兆3092億日圓（約新台幣24.9兆元）的日本2026年度中央政府總預算案，在執政黨、日本保守黨、無黨籍議員的贊成之下，昨天在日本參議院全體會議通過並成立。

「每日新聞」報導，日本首相高市早苗原本的目標是在今年3月31日結束的2025年度內通過新年度的中央政府總預算案，但執政黨在參議院的席次並未過半，審議並未照她的計畫進行，預算案較她的目標晚一週成立。

參議院之中，自民黨與執政聯盟夥伴日本維新會的合計席次，距離過半數的124席還差4席。在參議院全體會議表決時，握有2席的保守黨與自民黨協商過後，贊成預算案之外，4名無黨籍議員也投下贊成票。

在參議院全體會議投票之前的預算委員會，贊成與反對票相同，根據國會法規定，由預算委員會委員長裁決通過。這是繼1980年之後，睽違46年再度出現預算案贊成與反對票數相同。

高市在預算成立後告訴媒體，「雖然很遺憾地無法在年度內成立，但過去一段時間在國會持續誠實地因應審議的結果，已盡可能降低影響國民生活的風險。」

由於高市在年初解散眾議院，眾院審議預算較往年晚了約1個月，於2月下旬才開始。由於她堅持在年度內成立，眾議院挾執政黨握有3/4席次的優勢，壓縮審議時間到自2000年現行制度實施以來最短的59小時，並於3月13日通過。

然而，在野黨占多數的參議院，則要求充分審議，最終使高市力拚在3月底前通過預算的計畫落空。雖然參院審議時間通常較眾院短，但預算委員會的審議時間也達59小時，與眾院相同。日本政府曾編列作為「銜接」的暫定預算，但暫定預算將隨著中央政府總預算案成立而失效。

這也是高市政府提出「負責任的積極財政」方針後的首份中央政府總預算案。

日本放送協會（NHK）報導，日本新年度的中央政府總預算，一般會計總額為122兆3092億日圓（約新台幣24.9兆元），比2025年度增加7兆1114億日圓，創下歷史新高。

在主要支出方面，社會保障費為39兆559億日圓，占整體約1/3。隨著高齡化使醫療與年金支出增加，比去年度預算增加7621億日圓。

防衛相關經費增加3153億日圓，達8兆9843億日圓，並編列改善自衛官待遇的費用，以因應人手不足的問題。

文教與科學振興費增加3846億日圓，達6兆406億日圓，其中納入免高中學費與減輕營養午餐費負擔的經費。

地方交付稅交付金編列20兆8778億日圓，公共事業費為6兆1078億日圓。

用於償還國債與支付利息的「國債費」增加3兆579億日圓，達31兆2758億日圓，創下歷史新高。整體歲出約1/4將用於償還債務等用途；為因應經濟急遽變動或災害的預備金編列1兆日圓。

在歲入方面，稅收預計比去年度增加5兆9160億日圓，達83兆7350億日圓，同樣創歷史新高。

其中，法人稅因企業業績穩健，預計比去年度增加1兆4510億日圓，達20兆6960億日圓；消費稅受物價上漲影響，增加1兆7800億日圓，來到26兆6880億日圓；所得稅因預期加薪帶動所得成長，增加2兆6590億日圓至25兆3250億日圓。

稅外收入為8兆9902億日圓。

即便如此，仍有29兆5840億日圓的缺口，日本將發行新的國債籌措，顯示對國債依賴度為24.2%。