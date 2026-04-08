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伊拉克武裝組織擬釋放美記者 限令即刻離境

中央社／ 巴格達7日綜合外電報導

與伊朗結盟的伊拉克武裝組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）今天宣布，將釋放遭綁架1週的美國自由撰稿人基特爾森（Shelly Kittleson）。

基特爾森是於3月下旬在巴格達遭到綁架。

路透社報導，該組織在聲明中明確要求，基特爾森在獲釋後必須立即離開伊拉克。

真主黨旅安全官員阿薩夫（Abu Mujahid al-Assaf）指出，此次決定是為了回應伊拉克即將卸任總理的「國家立場」。他同時強調，由於目前正處於「對抗錫安主義與美國敵人」的戰爭狀態，此次釋放屬於罕見的例外，未來將不會再有類似舉措。

根據政府消息人士透露，基特爾森能順利獲釋，主要源於伊拉克政府及多位具影響力的什葉派領袖聯手施壓。此前，伊拉克當局逮捕一名據信與此案有關的親伊朗組織成員；華盛頓方面則認為，該嫌犯與被美國列入黑名單的真主黨旅關係密切。

基特爾森是一名常駐羅馬的自由撰稿記者，長期報導中東戰事並為新聞網站「監督者」（Al-Monitor）供稿。在宣布釋放當日，一段據稱是基特爾森的影像在社群媒體流傳，片中一名女子對鏡頭以英文交談。雖然路透社尚未能證實其真實性，但這被認為是她失蹤後的首度露面。

巴格達的治安狀況近年有所改善，綁架事件已不如往年頻繁，但此次事件再次喚起外界對外籍人士安全的擔憂。報導也提到，俄羅斯裔以色列籍學者楚科夫（Elizabeth Tsurkov）2023年曾遭同一組織綁架，2025年才重獲自由。

美國 什葉派 中東 伊拉克

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