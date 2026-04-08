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南韓軍方：北韓連2天發射不明飛行物體

中央社／ 首爾8日綜合外電報導

南韓軍方表示，北韓今天發射至少一枚「不明飛行物體」。不到一小時前，南韓軍方曾通報北韓首都平壤地區有類似發射行動。

法新社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓朝東海（日本海）發射一枚不明飛行物體。

韓聯社報導，北韓上次朝東海發射多枚彈道飛彈是在3月14日，當時南韓和美國正進行年度春季聯合軍事演習。

美聯社提到，北韓本週稍早表示，北韓領導人金正恩近日視察武器用固體燃料發動機的升級試驗，並稱這是提升北韓戰略軍火庫的重大發展。

美國 東海 平壤 北韓 南韓

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