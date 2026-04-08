南韓軍方：北韓連2天發射不明飛行物體

台積電董事長魏哲家在2026年3月21日的一場大學演說中，談到近年備受關注的機器人產業。他表示，部分中國機器人跳來跳去、只是好看頭而已，並進一步指出，機器人產業真正的關鍵不在動作表現，而在於背後的大腦——也就是晶片運算能力。當前機器人所依賴的先進晶片，絕大多數仍來自台積電。

2026-04-08 09:39