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南韓：北韓7日發射不明飛行物體

中央社／ 首爾8日綜合外電報導

南韓軍方今天表示，北韓昨天從首都平壤地區發射一枚「不明飛行物體」。

法新社報導，軍方在聲明中說「軍方昨天偵測到一枚從平壤地區發射的不明飛行物體」，但未提供更多細節。

聲明還說：「南韓和美國情報部門正在分析詳細規格。」

韓聯社報導，這枚飛行物體據信是於昨天上午發射，而且似乎在發射後不久就失敗收場。

南韓總統李在明6日曾就年初民間無人機入侵北韓事件公開表達遺憾，稱部分人士的行為「不負責任」，並指出有政府官員涉案。

北韓領導人金正恩胞妹金與正隨後表示，李在明表遺憾是「明智的行為」。

不過北韓外交部一名高階官員7日形容南韓是「對朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）最具敵意的敵對國家」。

美國 金正恩 平壤 北韓 南韓 李在明

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