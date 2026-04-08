美「獵戶座」飛船繞月 創人類離地球最遠飛行紀錄

美國太空總署（ＮＡＳＡ）「阿提米絲二號」任務四名太空人六日完成約七個小時的繞月飛行，創下人類離地球最遠的太空飛行紀錄。

阿提米絲二號任務的四位太空人，包括魏斯曼、葛洛佛、科赫以及加拿大太空總署任務專家韓森，搭乘獵戶座太空船，在太空飛行第六天，於美東時間上午約十時五十分（台北時間晚間十時五十分）醒來，聽取已故美國太空人洛威爾的預錄訊息。

洛威爾曾執行冷戰時期的阿波羅八號與阿波羅十三號登月任務，二○二五年以九十七歲辭世。他在錄音中說：「歡迎來到我過去的地盤，這是歷史性的一天，我知道你們會非常忙碌，但別忘了欣賞風景」。

阿提米絲二號的太空人在觀察月球背面期間，獵戶座飛行於月球後方，因月球遮蔽，通訊一度中斷約四十分鐘。四名太空人於美東時間當晚七時（台北時間七日上午七時）左右創下新的太空飛行紀錄，抵達距離地球約四十萬六千七百公里的最遠點，比一九七○年阿波羅十三號任務多出約六六一七公里。阿波羅十三號任務當年因太空船幾乎發生災難性故障而提前結束，洛威爾與兩名隊員利用月球重力返回地球。

獵戶座已從月球背面重新出現，並與ＮＡＳＡ恢復聯繫。

美國總統川普六日晚間與機組通話，化身粉絲要簽名，還邀請他們返航後到白宮慶功。談到這趟任務最難忘的瞬間，太空人說，無論是飛出日蝕後映入眼簾的太陽日冕，或是繞過月球背面失聯四十五分鐘後再度看見地球，都令人屏息。

川普問月球背面和正面是否有很大差異，任務指揮官魏斯曼說，「真的差很多」。他表示，地球重力對月球面向地球這一面產生巨大影響，形成從地球能看到的深色斑點，也就是月海；但在月球背面幾乎看不到這些特徵。

另一名太空人科赫說，太空船繞到月球背面與地球失聯四十五分鐘後，地球重新映入眼簾的那一幕格外震撼，再次提醒人類地球的珍貴。

阿提米絲二號任務已進入返航階段，太空船預定十日在太平洋濺落。