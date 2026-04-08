高市安排與伊朗總統通話

中東戰火延燒，日本首相高市早苗7日表示，正著手安排與伊朗總統裴澤斯基安進行電話會談。

高市早苗在參議院預算委員會中表示：「我記得我昨天說的是，我們正在安排與伊朗總統進行通話…我們必須同時與美國和伊朗保持溝通，因此我們正尋求與兩國總統通話。」

東京當局稍早表示，伊朗已釋放一名自1月起遭拘留的日本國民。日本共同社報導，此人據信是NHK的德黑蘭分局長。

日本外務大臣茂木敏充已於日本6日晚間與伊朗外交部長阿拉奇通話。日本外務省表示，茂木敏充對「（伊朗與波灣國家之間）報復性攻擊持續延燒，表達嚴重關切，並重申日本一貫立場，認為儘早緩和局勢至關重要」，聲明中也提到：「此外，他敦促伊朗誠心參與相關國家目前正進行中的外交斡旋。」

這是伊朗戰爭以來，日本與伊朗外長第三次通話，先前兩次分別於3月9日與17日。日本是全球第五大石油進口國，逾九成石油及一成液化天然氣（LNG）自中東地區進口。