歐盟外交政策接連遇困境 改革共識決機制呼聲再起

從援助烏克蘭政策受到部分成員國反對，到對美伊戰爭的立場，歐盟的外交政策接連遇到困境，一致同意的共識決策機制也再次受到質疑，要求改革歐盟外交運作方式的呼聲越來越大。

據政治新聞網站POLITICO歐洲版的報導引述多位外交官員、學者分析，隨著中東的衝突不斷升級、俄羅斯在烏克蘭的戰爭持續膠著，以及跨大西洋關係面臨壓力，歐盟正面臨在系統性處理能力跟不上地緣政治變化速度的風險。

報導指出，關鍵在於歐盟無法在重要問題上做出統一決定，例如面對匈牙利的反對，歐盟仍未能提供烏克蘭900億歐元的貸款、未能落實針對俄羅斯的措施，以及未能制裁激進的約旦河西岸定居者。

在這樣的背景下，德國、瑞典與多個國家正在推動改革一致同意的共識決策機制，用更加嚴格的方式限制單一國家採取否決權，甚至是完全廢除。

報導指出，在這波改革討論之中，外界關注即將於12日舉行總統大選的匈牙利，選舉結果是否會改變現在歐盟援助烏克蘭、制裁俄羅斯政策遇到困境的情形。然而也有外交官員指出，即使匈牙利總理奧班（Viktor Orban）下台，根本問題仍然存在，因為一致同意的共識決策機制允許任何政府採取同樣的阻撓立場，「27個國家中有26個支持，但因為1個國家的反對，我們什麼也做不了。」

報導引述歐洲議會外交事務委員會成員艾摩（Nacho Sanchez Amor）表示，這樣的決策方式存在嚴重問題。每個月都有新的議題凸顯這種趨勢，歐盟必須做出反應。

卡內基國際和平研究院高級研究員李納（StefanLehne）在報導中建議進行結構性變革，包含將歐盟對外事務部（EEAS）併回歐盟執委會，並建立一個歐洲安全理事會，以更快的速度應對新興威脅。

摩爾多瓦相當積極想要加入歐盟，報導提到總統桑杜（Maia Sandu）近期拜訪歐洲國家時提醒，如果歐盟不能展現出「戰略一致性」，支持烏克蘭的同時卻因內部機制僵化而無法鞏固周邊安全，那麼選民的大規模轉向民粹主義，會帶來深遠的安全影響。