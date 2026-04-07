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俄軍襲烏克蘭釀7死20多傷 公車遭無人機擊中現場慘況曝光
烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭東南部兩座城市發動攻擊，造成7人死亡、逾20人受傷。烏方並指控俄國不同意復活節停火，反而加強攻擊。
路透社報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的州長甘札（Oleksandr Ganzha）在通訊應用程式（App）Telegram表示，俄軍小型FPV無人機撞上正在駛向尼科波（Nikopol）市中心公車站的公車。
總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這起事件造成4人死亡，至少16人受傷。
他在社群平台X寫道：「當這種針對平民與人命的恐怖行徑天天發生，阻撓對俄羅斯的新制裁、企圖弱化現有制裁、與俄羅斯進行貿易，這些行為都顯得很奇怪。」
澤倫斯基分享的現場照片顯示，公車燒毀，車窗破碎，3具遺體倒臥在人行道上，救援人員則在協助傷者。
烏國南部赫松州（Kherson）的行政首長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）在Telegram指出，在距離前線不到5公里的赫松市，俄羅斯持續半小時不間斷地攻擊住宅區，造成3名長者喪生、7人受傷。
烏克蘭官員與人權組織指控俄軍蓄意且系統性地以FPV無人機攻擊平民，赫松州情況尤為嚴重。俄羅斯則否認鎖定攻擊平民。
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