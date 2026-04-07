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匈牙利極右翼總理選情告急 范斯訪布達佩斯力挺

中央社／ 布達佩斯7日綜合外電報導
美國副總統范斯（右）抵達匈牙利，為民族主義派總理奧班（左）拉抬選情。歐新社
美國副總統范斯（右）抵達匈牙利，為民族主義派總理奧班（左）拉抬選情。歐新社

美國副總統范斯今天抵達匈牙利，為民族主義派總理奧班拉抬選情。奧班正面臨政治生涯中最艱難連任挑戰。

路透社報導，在12日匈牙利國會大選前夕，范斯（J.D. Vance）展開為期兩天訪問，除與奧班（Viktor Orban）進行會晤之外，兩人並將共同出席一場造勢集會。

偕妻子烏沙．范斯（Usha Vance）抵達的范斯於降落後接受匈牙利國營電視台訪問指出：「這次訪問清楚表明美國和匈牙利關係正邁入新的黃金時代。」

他說，將與匈牙利領導階層就移民、全球安全、經濟和能源合作等議題進行會商。

彭博（Bloomberg News）報導，匈牙利石油及天然氣公司MOL將同意對美國採購50萬噸原油，金額約5億美元。

美國總統川普致力對包括阿根廷和日本等理念相近的右翼領袖相挺，這次罕見地由華府高層親自造訪支持奧班堪稱又一例證。

川普早已公開表態支持奧班，讚許他是「真正強有力領導人」。奧班及其所屬青年民主黨（Fidesz-MPP）正面臨自從2010年重返執政以來最嚴峻一場大選。在多數無特定傾向的民調中，他們的支持度落後由馬格雅（Peter Magyar）領導的中間偏右在野黨尊重與自由黨（TISZA）。

范斯抵達前，馬格雅在X平台發文針對外國干預示警。

他寫道：「這是我們國家。匈牙利歷史不是在華府、莫斯科或布魯塞爾書寫，而是在匈牙利街頭和廣場寫下。」

布魯金斯研究所（Brookings Institution）訪問學者艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）指出：「范斯此次造訪非屬常規外交，而是在奧班面對生涯最艱難一役之際明確表態力挺。」

「對川普政府而言，奧班不只是保守理念盟友，更是企圖在歐洲打造非自由主義陣營的關鍵人物。如果奧班落敗，這股政治潮流將會受挫。」

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