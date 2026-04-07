駁火至少10分鐘！以色列駐伊斯坦堡領事館傳槍擊 至少2槍手遭擊斃

英國廣播公司（BBC）報導，以色列駐土耳其伊斯坦堡領事館一帶7日傳出槍擊，至少2名嫌犯遭警方擊斃，1名嫌犯也遭槍傷，另有2名員警則負傷。不過，半島電視台報導3名槍手均死亡。

土耳其內政部長齊夫茨說，與警方發生槍戰的3人均已被制伏，衝突中2名員警受輕傷，恐怖分子身分已確認，他們乘車由伊茲密特抵達伊斯坦堡，1人與宗教組織有關，其餘2名恐怖分子中1人有吸毒前科。

路透指出，事件發生在伊斯坦堡以色列領事館外，槍擊持續至少10分鐘，1名疑似嫌犯的人在白色警車與保全巴士間穿梭，使用步槍與手槍連續射擊達數分鐘，一旁的街道與草地則躺著兩具屍體。

路透引述知情人士說法，目前以色列沒有外交官駐紮土耳其。以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯2023年爆發衝突以來，以色列使館周遭一直維持高度警戒狀態。