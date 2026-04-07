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能源危機日益嚴峻 克里姆林宮：全世界搶著要俄羅斯能源

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫。路透
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫。路透

克里姆林宮7日表示，全球能源危機日益嚴峻，來自世界各地對俄羅斯能源供應的需求激增。

克里姆林宮發言人佩斯科夫7日對記者表示，「我們收到大量來自另類管道的能源資源採購請求；我們正在進行談判，談判將以最能符合本國利益的方式進行」。

他說，全球已經「堅定地踏上一條相當嚴峻的經濟和能源危機之路，而且危機正在一天天加劇，能源及能源資源領域的市場以及市場狀況已徹底改變」。

俄國總統普亭曾表示，既然歐洲客戶因俄烏戰爭而不願購買俄羅斯能源，俄羅斯可以考慮將能源供應轉向其他市場。

俄羅斯是全球第二大石油出口國，僅次於沙烏地阿拉伯，並擁有全球最大的天然氣存量。

沙烏地阿拉伯 普亭 俄羅斯 石油 天然氣 能源危機

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