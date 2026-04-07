以色列駐伊斯坦堡領事館附近驚傳槍戰 釀3死2警傷

根據路透社等多家媒體，土耳其伊斯坦堡的以色列領事館所在大樓附近今天發生槍戰，造成3人死亡，2名警察受傷。

美聯社引述土耳其新聞網（Haberturk）報導，攻擊者攜帶長管武器，與警方交火。目前尚無攻擊者的身分或其動機的相關消息。

土耳其司法部長古爾萊克（Akın Gürlek）表示，當局已展開調查。

路透社的影像顯示，在槍聲響起時，一名警察拔槍並尋找掩護，畫面中可見有一人渾身是血。

以色列領事館附近一向有大量武裝警察駐守。而根據土耳其新聞網，該領事館位於這棟高樓內的一到兩層樓。

電視台畫面顯示，槍擊案發生過後，武裝警察持續在當地巡邏。

土耳其電視台NTV報導，事發於當地時間下午12時15分（格林威治標準時間9時15分）左右。

一名熟悉本案的消息人士告訴法新社，目前沒有以色列外交官「在土耳其境內」。