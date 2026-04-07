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攔截無人機新選擇！英雷射武器「龍火」明年部署到位 1發僅13美元

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
2025年，在赫布里底群島（Hebrides）完成的兩次大規模實彈射擊，驗證了雷射武器「龍火」（DragonFire）在作戰條件下的表現。路透
2025年，在赫布里底群島（Hebrides）完成的兩次大規模實彈射擊，驗證了雷射武器「龍火」（DragonFire）在作戰條件下的表現。路透

英國國防部已證實，高能雷射武器「龍火」（DragonFire）將在2027年正式配備在英國皇家海軍的45型驅逐艦，比原先進度提前五年。這套系統每次射擊的成本約10英鎊（13美元），能夠擊中一公里外只有硬幣大小的目標。

「龍火」由MBDA英國公司與李奧納多英國公司、QinetiQ及國防科學技術實驗室（DSTL）合作開發，是多個玻璃雷射光源組成、50瓩（kW）級的單一光束，發散程度極低。一個穩定的砲塔，會搭載光束導向裝置、光電感測器，以及用於持續照射目標的次級追蹤雷射（類似紅點瞄準器）。

英國國防部宣稱，「龍火」每次射擊的成本約10英鎊，遠低於45型驅逐艦現有的「海毒蛇」（Sea Viper）系統所發射的Aster防空攔截飛彈，這些飛彈每枚成本動輒數十萬英鎊。因此，雷射武器在應對低成本無人機威脅時，成為便宜許多的選項 。雷射系統是靠供電來運作，而非彈藥，會受限於船艦的發電量與冷卻能力 。

2025年，在赫布里底群島（Hebrides）完成的兩次大規模實彈射擊，驗證了這套系統在作戰條件下的表現。在這些試射中，「龍火」擊落了時速650公里的無人機。

近幾年來，從烏克蘭到伊朗，平價且大量生產的無人機，已永久改變戰爭面貌。用成本高昂的飛彈攔截或擊落成本較低的無人機，就算成功，也會比對方更快消耗軍費，在長期的資源對抗中陷入難以維繫的困境。為扭轉這種成本失衡，各國開始尋求更具經濟效益的解決方案。例如，以色列開發的雷射防禦系統「鐵束」（Iron Beam）。

國防部 無人機 英國

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