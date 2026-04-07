涉嫌殺害手無寸鐵阿富汗平民 澳洲戰爭英雄遭捕

澳洲戰功最顯赫的在世英雄今天遭到逮捕，將被控於阿富汗部署期間，涉及殺害手無寸鐵平民的5項戰爭罪謀殺指控。

綜合路透社和法新社報導，警方僅透露被逮捕的男子為47歲前澳洲國防軍（ADF）成員；澳洲媒體則點名這名男子為羅伯茲-史密斯（Ben Roberts-Smith），他今天上午在雪梨機場被捕。

澳洲聯邦警署署長巴瑞特（Krissy Barrett）表示，落網男子將被控於2009至2012年期間在阿富汗謀殺5人。由於受害者遇害時並未參與敵對行動，檢方據信將指控，這些受害者是由被告親自射殺，或由其下屬聽命被告指示開槍身亡。

她說，被告將面臨5項「戰爭罪謀殺行為」指控。每項罪名的最重均可處終身監禁。

羅伯茲-史密斯因於2006至2012年間六度赴阿富汗服役，獲頒澳洲最高軍事榮譽維多利亞十字勳章（Victoria Cross）在內的多項軍事榮譽，一度被譽為國民英雄。

不過，2018年的系列報導首次將他與澳洲軍人在阿富汗殺害手無寸鐵戰俘的事件連結起來之後，他的名聲一落千丈。

「世紀報」（The Age）與「雪梨晨驅報」（TheSydney Morning Herald）經長時間訪調之後，公開了羅伯茲-史密斯英雄形象之下，涉嫌隱藏的犯罪及不當行為模式。

報導指稱，羅伯茲-史密斯曾將一名手無寸鐵的阿富汗平民踢下懸崖，並命下屬將其擊斃。

他也被控曾參與開槍掃射一名裝有義肢的男子，並與同袍將這男子的義肢當作酒杯使用。

這些報導最終促使澳洲警方調查該國軍人的戰爭罪疑雲。

澳洲過去20年間共派出3.9萬名軍人前往阿富汗，參與美國與北大西洋公約組織（NATO）為首的行動來打擊塔利班（Taliban）等武裝組織。

隨著軍人陸續返國，他們的行為受到愈來愈多司法檢視。

2020年一份軍事調查報告發現，特種部隊人員曾「非法殺害」39名阿富汗平民及戰俘，內容揭露澳洲部隊疑涉「就地正法」、殺人競賽及施行酷刑等指控。

在各方壓力下，澳洲政府指派特別調查員深入調查現役與退伍軍人是否應面臨刑事起訴。今天澳警逮捕行動即為調查進展的一環。