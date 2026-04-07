柬埔寨掃蕩詐騙窩！23名台籍嫌犯被逮 「排排坐」畫面曝

柬埔寨金邊市執法單位6日掃蕩詐騙據點，在森速區（Sen Sok）一處公寓查獲大規模電信與網路詐騙集團，當場逮捕27名外籍嫌疑人，其中多達23名是台灣人，另外還有3名中國人及1名馬來西亞人落網，逮捕畫面也隨之曝光。

根據柬中時報，金邊警方表示，這次行動由多個警種聯合執行，現場除控制所有嫌疑人外，也查扣一批疑似犯案設備，包括3台電腦主機、227支手機、19台顯示器及22台筆記型電腦。

初步調查顯示，這個集團以柬埔寨為據點，涉嫌透過假網購與投資話術等方式行騙。全案目前已將27人帶回警局，後續將依法進一步偵辦。

柬埔寨金邊市執法單位6日掃蕩詐騙據點，在森速區一處公寓查獲大規模電信與網路詐騙集團，查扣一批疑似犯案設備。圖/擷自柬中時報