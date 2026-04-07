快訊

國道1號內湖段混凝土車撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

柬埔寨掃蕩詐騙窩！23名台籍嫌犯被逮 「排排坐」畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
柬埔寨金邊市執法單位6日掃蕩詐騙據點，在森速區一處公寓查獲大規模電信與網路詐騙集團，並逮捕多名外籍嫌疑人。圖/擷自柬中時報
柬埔寨金邊市執法單位6日掃蕩詐騙據點，在森速區一處公寓查獲大規模電信與網路詐騙集團，並逮捕多名外籍嫌疑人。圖/擷自柬中時報

柬埔寨金邊市執法單位6日掃蕩詐騙據點，在森速區（Sen Sok）一處公寓查獲大規模電信與網路詐騙集團，當場逮捕27名外籍嫌疑人，其中多達23名是台灣人，另外還有3名中國人及1名馬來西亞人落網，逮捕畫面也隨之曝光。

根據柬中時報，金邊警方表示，這次行動由多個警種聯合執行，現場除控制所有嫌疑人外，也查扣一批疑似犯案設備，包括3台電腦主機、227支手機、19台顯示器及22台筆記型電腦。

初步調查顯示，這個集團以柬埔寨為據點，涉嫌透過假網購與投資話術等方式行騙。全案目前已將27人帶回警局，後續將依法進一步偵辦。

柬埔寨金邊市執法單位6日掃蕩詐騙據點，在森速區一處公寓查獲大規模電信與網路詐騙集團，查扣一批疑似犯案設備。圖/擷自柬中時報
柬埔寨金邊市執法單位6日掃蕩詐騙據點，在森速區一處公寓查獲大規模電信與網路詐騙集團，查扣一批疑似犯案設備。圖/擷自柬中時報

柬埔寨金邊市執法單位6日掃蕩詐騙據點，在森速區一處公寓查獲大規模電信與網路詐騙集團，當場逮捕27名外籍嫌疑人。圖/擷自柬中時報
柬埔寨金邊市執法單位6日掃蕩詐騙據點，在森速區一處公寓查獲大規模電信與網路詐騙集團，當場逮捕27名外籍嫌疑人。圖/擷自柬中時報

詐騙

延伸閱讀

假種樹回填廢棄物 桃檢起訴聲請沒收不法利得4億

假投資、假交友老梗橫行！竹市警上月破4案 籲民眾警覺「金錢往來」

議員揭親子館涉惡意倒閉 北市府：依法處理

壢警連假出擊 18名移工因失聯、通緝被逮

相關新聞

涉嫌殺害手無寸鐵阿富汗平民 澳洲戰爭英雄遭捕

澳洲戰功最顯赫的在世英雄今天遭到逮捕，將被控於阿富汗部署期間，涉及殺害手無寸鐵平民的5項戰爭罪謀殺指控

柬埔寨掃蕩詐騙窩！23名台籍嫌犯被逮 「排排坐」畫面曝

柬埔寨金邊市執法單位6日掃蕩詐騙據點，在森速區（Sen Sok）一處公寓查獲大規模電信與網路詐騙集團，當場逮捕27名外籍嫌疑人，其中多達23名是台灣人，另外還有3名中國人及1名馬來西亞人落網，逮捕畫面也隨之曝光。

李在明為民間無人機闖北韓道歉 金正恩評價「坦率大氣」

南韓總統李在明6日針對民間無人機入侵北韓事件，公開向北韓表達遺憾，李在明表示，「雖然並非政府的本意，但部分人士不負責任且魯莽的行為引發不必要的軍事緊張。」北韓勞動黨中央委員會副部長金與正6日回應，轉述其最高領導人金正恩給予的正面評價，稱李在明此舉展現「坦率且大氣的態度」；但北韓旋即強硬警告，要求南韓停止一切挑釁行為，並畫清南北韓對話界線。

非洲成俄軍新徵兵地 烏俄暗戰…利比亞成新焦點

烏克蘭總統澤倫斯基近期巡迴中東多國訪問，推銷經抗俄實戰認證的無人機戰力和安全合作倡議，凸顯從伊朗向侵烏俄軍提供攻擊無人機起，中東如何跟烏戰交織。惟烏戰外溢不止如此，非洲也開始成為烏俄新角力場，俄軍加緊從非洲招募傭兵赴烏作戰，烏軍則開始派出精兵到非洲，既要限制俄羅斯在非洲的布局，也以此為據點阻擋俄方能源運送，與利比亞的合作便是最新例子。

越南通過總書記兼國家主席 學者：權力定一尊如中國

越南新任國會今天投票，以495比0，全數通過越共總書記蘇林兼任國家主席，為史無前例權力整合，打破四架馬車的集體領導傳統，...

李在明為無人機入侵北韓致歉 金與正轉述金正恩肯定「坦率大度」

南韓總統李在明6日就「無人機侵入北韓領空事件」表示，儘管此事並非南韓政府本意，但因部分人不負責任的行為，引發不必要的軍事緊張局勢，對此向北韓表達遺憾。北韓最高領導人金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正表示，金正恩認為，李在明展現出坦率與大度的態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。