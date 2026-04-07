韓總統秘書室長赴中東 展開確保能源外交行動

中東戰事導致國際能源拉警報，韓國總統秘書室長姜勳植今天出國前往中東，展開確保原油等資源的外交行動，他強調能源不安已經進入長期化，這次出國希望能長期應對。

韓聯社報導，姜勳植表示，這次將與產業通商部長金正官、國內能源企業相關人士一同隨行，前往哈薩克、阿曼與沙烏地阿拉伯，將協商確保原油與石腦油的相關方案。姜勳植指出，「目前韓國經濟確實高度依賴來自中東的石油與石腦油。」

姜勳植提及，3月已經與阿拉伯聯合大公國達成優先供應2400萬桶原油的協議，實際上自阿聯出發的原油與石腦油也正陸續抵達韓國港口。

不過姜勳植也坦言，「目前已進入能源不安長期化的階段，從阿聯爭取的2400萬桶原油也是為了緩解短期不安，而這次出國則是為了長期應對。」他也強調，「即使只帶回1桶原油、1噸石腦油，也必須前往爭取。」

姜勳植也說明，在緊急經濟會議中，目前政府針對油漆、垃圾袋、尿素水、混凝土等70至80個項目導入「即時號誌系統」監控，若出現警訊標示為黃色，嚴重則為橘色。姜勳植說：「一旦發現異常，就會全面檢視替代供應來源與是否有鬆綁管制的可能。」

對於伊朗將各國分為友好國、中立區與敵對國，姜勳植指出，韓國與伊朗外交部長通電話後，已確認並非敵對國。不過姜勳植也坦言，「這不代表我們是合作國，雖然希望能順利讓我方船舶撤離（荷莫茲海峽），但在國際局勢下確實存在困難。」目前仍有26艘韓國籍船舶滯留於荷莫茲海峽附近。(編輯：韋樞)