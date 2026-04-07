川普批北約日韓澳未挺戰伊朗 重申欲取格陵蘭

美國總統川普今天抨擊北大西洋公約組織（NATO）盟國及日、韓、澳洲等盟邦在伊朗戰爭中未支持美國，並重申他希望兼併格陵蘭。

法新社報導，北約秘書長呂特（Mark Rutte）預計本週稍後將訪問華府。

川普回憶說：「我們去找北約。我並沒有很強烈地要求，我只是說『嘿，如果你們想幫忙，那很好』。」

川普表示，對方連忙說「不，我們不會幫忙」，但他未透露對方是誰。

川普還表示，北約盟國「實際上是刻意不幫忙」。

川普說北約是「紙老虎」，「俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不怕」。

北約本月3日表示，呂特將於8日與川普、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）舉行會談。川普稱呂特是「很棒的人」。

川普從未掩飾兼併格陵蘭（Greenland）意圖，北約強烈反對。格陵蘭是由北約盟國丹麥管轄。

川普談到對北約的不滿時說：「如果大家想知道真相，一切都始於格陵蘭。」

川普說：「我們想要格陵蘭。他們不願意給我們，我就說『拜拜』。」

川普也批評其他非北約傳統盟邦未在伊朗戰事中提供援助，包括韓國、澳洲和日本。

川普讚揚沙烏地阿拉伯、科威特、巴林、卡達及阿拉伯聯合大公國等波斯灣國家在衝突期間的支援。