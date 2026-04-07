聽新聞
0:00 / 0:00
川普批北約日韓澳未挺戰伊朗 重申欲取格陵蘭
美國總統川普今天抨擊北大西洋公約組織（NATO）盟國及日、韓、澳洲等盟邦在伊朗戰爭中未支持美國，並重申他希望兼併格陵蘭。
法新社報導，北約秘書長呂特（Mark Rutte）預計本週稍後將訪問華府。
川普回憶說：「我們去找北約。我並沒有很強烈地要求，我只是說『嘿，如果你們想幫忙，那很好』。」
川普表示，對方連忙說「不，我們不會幫忙」，但他未透露對方是誰。
川普還表示，北約盟國「實際上是刻意不幫忙」。
川普說北約是「紙老虎」，「俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不怕」。
北約本月3日表示，呂特將於8日與川普、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）舉行會談。川普稱呂特是「很棒的人」。
川普從未掩飾兼併格陵蘭（Greenland）意圖，北約強烈反對。格陵蘭是由北約盟國丹麥管轄。
川普談到對北約的不滿時說：「如果大家想知道真相，一切都始於格陵蘭。」
川普說：「我們想要格陵蘭。他們不願意給我們，我就說『拜拜』。」
川普也批評其他非北約傳統盟邦未在伊朗戰事中提供援助，包括韓國、澳洲和日本。
川普讚揚沙烏地阿拉伯、科威特、巴林、卡達及阿拉伯聯合大公國等波斯灣國家在衝突期間的支援。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。