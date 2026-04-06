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南韓：北韓正打造碳纖維洲際彈道飛彈 可搭載多彈頭

中央社／ 首爾6日綜合外電報導
南韓國會議員今天指出，北韓測試固態火箭引擎，旨在以碳纖維打造洲際彈道飛彈（ICBM）。 美聯社
南韓國會議員今天指出，北韓測試固態火箭引擎，旨在以碳纖維打造洲際彈道飛彈（ICBM）。 美聯社

南韓國會議員今天指出，北韓測試固態火箭引擎，旨在以碳纖維打造洲際彈道飛彈（ICBM），以延長射程、增加酬載重量並可能搭載多枚彈頭。

路透社報導，北韓今年3月曾進行固態火箭引擎地面測試，分析人士認為，這是為其最新洲際彈道飛彈所研發。

南韓國會議員表示，北韓新型火箭引擎推力可能高於2024年測試的前一型號，當時該型號據估已可打擊美國本土任何地點。

南韓國會議員朴善源（Park Sun-won）出席國家情報院（NIS）閉門簡報會後告訴記者，北韓媒體報導新型引擎測試時，展示了以碳纖維製成的飛彈機身，其材質輕且堅固，使飛彈得以搭載多枚彈頭。

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