烏克蘭宣布收復480平方公里失地 夜間突襲俄羅斯戰艦

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天指出，自今年一月底以來，烏軍已收復東南部與東部前線480平方公里領土，總計12處定居點。

路透社報導，瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在視察前線後表示，烏克蘭已重新掌控東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）8處定居點，以及東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）4處定居點。

瑟爾斯基今晚在即時通訊應用程式Telegram上寫道：「俄軍未放棄進一步發動攻勢的計畫，正重新整編現有兵力與裝備。」

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（RobertBrovdi）則在Telegram指出，烏軍夜間擊中俄羅斯諾沃羅西斯克港（Port of Novorossiysk）一艘俄軍戰艦，並對黑海克里米亞被占領區附近的一座鑽井平台發動攻擊。