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烏克蘭宣布收復480平方公里失地 夜間突襲俄羅斯戰艦

中央社／ 基輔5日綜合外電報導
圖為烏克蘭武裝部隊在烏克蘭哈爾科夫地區一個秘密地點進行無人機練習。 路透
圖為烏克蘭武裝部隊在烏克蘭哈爾科夫地區一個秘密地點進行無人機練習。 路透

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天指出，自今年一月底以來，烏軍已收復東南部與東部前線480平方公里領土，總計12處定居點。

路透社報導，瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在視察前線後表示，烏克蘭已重新掌控東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）8處定居點，以及東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）4處定居點。

瑟爾斯基今晚在即時通訊應用程式Telegram上寫道：「俄軍未放棄進一步發動攻勢的計畫，正重新整編現有兵力與裝備。」

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（RobertBrovdi）則在Telegram指出，烏軍夜間擊中俄羅斯諾沃羅西斯克港（Port of Novorossiysk）一艘俄軍戰艦，並對黑海克里米亞被占領區附近的一座鑽井平台發動攻擊。

Telegram 俄羅斯 俄軍

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