聽新聞
0:00 / 0:00
烏克蘭宣布收復480平方公里失地 夜間突襲俄羅斯戰艦
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天指出，自今年一月底以來，烏軍已收復東南部與東部前線480平方公里領土，總計12處定居點。
路透社報導，瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在視察前線後表示，烏克蘭已重新掌控東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）8處定居點，以及東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）4處定居點。
瑟爾斯基今晚在即時通訊應用程式Telegram上寫道：「俄軍未放棄進一步發動攻勢的計畫，正重新整編現有兵力與裝備。」
烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（RobertBrovdi）則在Telegram指出，烏軍夜間擊中俄羅斯諾沃羅西斯克港（Port of Novorossiysk）一艘俄軍戰艦，並對黑海克里米亞被占領區附近的一座鑽井平台發動攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。