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菲美堅盾演習創人數新高 日本首度全面參與

中央社／ 馬尼拉6日專電

2026年度菲美「堅盾」（Salaknib）聯合陸軍演習，今天在麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營登場，共計4國超過7000人參與，號稱歷年來最大，日本自衛隊也首次正式加入。

麥格塞塞堡位於呂宋島中部的新埃西哈省（NuevaEcija）。根據菲律賓陸軍新聞稿，演習第一階段將持續至4月17日，內容涵蓋海上與領土防衛、人道援助與災難防救（HADR），以及兩棲作戰與聯合兵種作戰能力等項目。

今年參演國家包括菲律賓、美國澳洲與日本。受益於菲日兩國於2025年生效的「相互准入協定」（RAA），日本自衛隊不再僅是「觀察員」，而是參與所有項目，顯示菲律賓與理念相近國家之間的防務合作正日益深化。

菲律賓陸軍表示，今年參與堅盾演習的人數是歷年來最多，包括菲律賓陸軍超過4000人、美國陸軍超過2600人、日本陸上自衛隊超過400人，以及澳洲陸軍90人。

新聞稿引述菲律賓陸軍副司令莫拉多斯（EfrenMorados）說，堅盾演習以「明確且具戰略性的目標」為指引，深化理念相近國家之間的多領域協同作戰能力，並鞏固可信且具韌性的區域安全架構。

美國陸軍第25步兵師司令巴索洛米斯（JamesBartholomees）則強調美菲長期同盟關係的重要性。他說：「在我們的盾牌相互交織之際，潛在敵人清楚地看到了我們陸上部隊的團結。我們將共同確保和平、遏制侵犯，並維護自由開放的印太地區。」

「堅盾演習」是菲美眾多聯合軍事演習當中的一項，其他尚有「肩並肩」（Balikatan）、「雷霆對抗」（Cope Thunder）、「海上戰士合作」（Kamandag）、「齊心協力」（Sama Sama）等。

菲美「相互防禦理事會暨安全接戰理事會」（MDB-SEB）去年決定，今年將舉辦超過500場聯合演習、聯合巡航及其他軍事活動，第二階段堅盾演習將於5月至6月間舉行，項目將包括實彈射擊。

美國 澳洲 陸軍

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