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菲美雷霆對抗演習 F-22匿蹤戰機參與

中央社／ 克拉克空軍基地6日專電

菲律賓與美國空軍今天展開本年度「雷霆對抗」（CopeThunder）首輪演習，著重發展不對稱作戰與協同作戰能力，美方也派遣F-22匿蹤戰機參與。

「雷霆對抗」是由美國太平洋空軍（PACAF）主導的年度雙邊演習，每年舉行1或2輪，今年首輪演習在克拉克空軍基地（Clark Air Base）登場，將持續至17日。

今年的開幕儀式未安排機隊飛越，也沒有開放媒體拍攝參加演習的軍機。

菲律賓空軍後勤指揮部司令艾斯屈雷拉（DennisEstrella）在開幕儀式上說，除了菲美兩國之外，澳洲、泰國韓國、馬來西亞、印尼與日本也有派代表參加，展現維護區域穩定、促進合作及推動國際法治秩序的共同承諾。

美國太平洋空軍代表團團長馬洛瑞（PhillipMallory）致詞時透露，美方今年出動4架F-22匿蹤戰機，與菲律賓空軍聯合演訓，強化雙方協同作戰能力。

F-22匿蹤戰機的參與被視為本輪「雷霆對抗」亮點，透過引入第5代戰機，讓菲方人員可接觸尖端軍事科技，進一步提升演習效果。

開幕儀式中，菲律賓空軍北呂宋戰術作戰聯隊大隊長芮圖塔（Angelito Retuta）指出，此輪演習反映出理念相近國家在「區域挑戰」不斷演變之下，強化合作的重要性，但未就「區域挑戰」作出進一步說明。

根據菲律賓空軍提供的資料，演習項目涵蓋人道與民事行動、桌上兵推（TTX）、野外機動訓練（FTX），以及專家交流等，主要範圍在呂宋島北部，但未公開雙方參與人數及具體演習地點。

北呂宋與台灣隔巴士海峽相望，但艾斯屈雷拉在媒體聯訪上強調，演習並無特定作戰情境或特定威脅，重點是菲美雙方透過演習加強協同作戰能力，因應未來可能出現的各種情況。

雖然如此，菲律賓空軍強調，此輪「雷霆對抗」演習的核心目標在於發展不對稱作戰能力，以強化兵力投射與區域拒止，並確保空中優勢。

韓國 美方 泰國

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