阿努廷將宣誓就職泰國總理 能源危機成新內閣首要挑戰

泰國看守政府領導人阿努廷今天稍晚將率新內閣宣誓就職，迎向新任期，面對中東衝突升級，能源危機成首要挑戰。他表示，泰國作為依賴進口原油的國家，須找到管理石油資源的方法，減少對民眾的衝擊，也呼籲居家辦公、節約能源。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）將率領新內閣在泰王前宣誓就職，之後召開特別內閣會議，起草政策聲明並提交議會。阿努廷預計對外宣布一系列的關鍵政策，涵蓋能源、環境、反貪及加強打擊毒品走私等。

阿努廷在臉書發聲明指出，中東衝突不斷升級，基礎設施和煉油廠遭受攻擊，導致世界面臨能源危機的風險，他寫道，「可以肯定的是，衝突將會加劇，且持續很長時間才能找到解決方案」。

阿努廷指出，泰國作為一個大量進口原油的國家，須提高對當前局勢的認識與理解，並找到管理國內石油資源的方法，以最大限度地減少對公民的影響。

阿努廷表示，內閣已決定允許公務員居家辦公，並實施其他節能措施，「我必須指示所有政府機構嚴格執行這些措施，並請求所有公私部門以同樣的方式配合，共同節約能源，包括居家辦公、遠程辦公、減少私家車的使用並使用公共交通工具」。

阿努廷希望民眾放心，並強調政府將竭盡所能減輕衝突對民眾的影響，他並表示，每次危機都可能帶來機遇，「一定能夠像以往一樣，成功克服這段艱難時期」。