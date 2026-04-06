匈牙利大選在即 結果將影響中國在歐盟利益

匈牙利預定12日舉行國會大選， 香港南華早報報導，民調顯示，現任總理奧班領導的「青年民主黨」在可能會投票的選民中，落後對手馬格雅領導的「尊重與自由黨」19至23個百分點。奧班與中國關係友好，這場選舉對中國在歐盟的利益非常重要。

自稱「非自由民主主義者」（illiberal democrat）的奧班（Viktor Orban）自2010年執政，其領導的青年民主黨（Fidesz）將於12日的匈牙利國會大選，面臨16年來最大的挑戰。

南華早報今天的報導形容，這場選舉對歐洲影響最深遠。對中國、俄羅斯及川普領導下的美國來說，若奧班被其對手馬格雅（Peter Magyar）領導的尊重與自由黨（TISZA）擊敗，代表中俄美將失去一個屢次阻撓歐盟對它們採取行動，並反對歐盟部分社會和綠色議程的夥伴。

德國智庫墨卡托（Mercator Institute）中國研究中心中國外交政策專家塞瓦特（Eva Seiwert）表示，當前奧班對中國非常重要，因為絕大多數歐盟國家對與中國合作愈來愈持懷疑態度，而奧班與中國國家主席習近平的執政時間吻合，使兩人能夠發展「密切的私人關係」，中國將奧班塑造成好朋友。

塞瓦特表示，奧班繼續領導匈牙利，能防止歐盟對中國出現「一言堂」的情況。

報導表示，奧班與中國的友好關係，使匈牙利成為中國在歐洲投資的最大目的地，而此前歐盟因與匈牙利在遵守法治問題上出現爭議，而凍結向匈牙利撥款。匈牙利吸引到中國電動車巨頭比亞迪及電池生產巨頭寧德時代在當地設廠。

奧班在歐盟多次作出有利中國的投票，包括反對歐盟對中國加徵電動車關稅。匈牙利是唯一一個歐盟國家與中國建立「新時代全天候戰略夥伴關係」。

報導表示，在競選期間，馬格雅很少談到中國，雖然他盟友暗示未來將對中採取更強硬的政策。如果奧班落敗，一些匈牙利與中國達成的重大基礎設施項目將受到審查，有指控稱達成相關項目的過程不透明，並且涉及貪污。