民間無人機闖北韓 李在明：遺憾引發軍事緊張

南韓總統李在明今天針對民間無人機入侵北韓事件，公開向北韓表達遺憾，李在明表示，「雖然並非政府的本意，但部分人士不負責任且魯莽的行為引發不必要的軍事緊張。」

根據韓聯社報導，李在明今天在青瓦台主持國務會議時談到年初的無人機入侵北韓事件，對北韓表達遺憾之意。

李在明指示相關部會，為了防止類似事件再次發生，應立即進行制度改善，並迅速採取可即時執行的措施。李在明強調，「韓國憲法與法律禁止個人私自對北方進行挑釁行為，即使出於國家戰略需要，也必須極度謹慎，而個人竟做出這類挑釁行為，令人非常遺憾。」

南韓統一部長鄭東泳則表示，在上月軍警聯合調查工作小組（TF）結束後，北韓無人機事件也告一段落。鄭東泳指出，「不論北方立場如何，我們已清楚承認錯誤，並完成對責任者的處罰及防止再發生的措施。」

報導提及，部分民間人士與軍方、情報機構相關人員，自去年9月至今年1月間共4次避開南韓軍方監控，將民用無人機送往軍事分界線以北，並在北韓開城一帶飛行拍攝影像。之後北韓於1月公開墜落的無人機機體照片並發表譴責聲明。

經南韓軍警TF聯合調查，認定包括一名30多歲研究生在內的部分民間人士涉及違法行為，並移送司法審理。此外，還有2名現役軍官與1名國家情報院職員因涉案遭起訴，但TF認定為與所屬機關無關的「個人行為」。