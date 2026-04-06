快訊

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

聽新聞
0:00 / 0:00

民間無人機闖北韓 李在明：遺憾引發軍事緊張

中央社／ 首爾6日專電

南韓總統李在明今天針對民間無人機入侵北韓事件，公開向北韓表達遺憾，李在明表示，「雖然並非政府的本意，但部分人士不負責任且魯莽的行為引發不必要的軍事緊張。」

根據韓聯社報導，李在明今天在青瓦台主持國務會議時談到年初的無人機入侵北韓事件，對北韓表達遺憾之意。

李在明指示相關部會，為了防止類似事件再次發生，應立即進行制度改善，並迅速採取可即時執行的措施。李在明強調，「韓國憲法與法律禁止個人私自對北方進行挑釁行為，即使出於國家戰略需要，也必須極度謹慎，而個人竟做出這類挑釁行為，令人非常遺憾。」

南韓統一部長鄭東泳則表示，在上月軍警聯合調查工作小組（TF）結束後，北韓無人機事件也告一段落。鄭東泳指出，「不論北方立場如何，我們已清楚承認錯誤，並完成對責任者的處罰及防止再發生的措施。」

報導提及，部分民間人士與軍方、情報機構相關人員，自去年9月至今年1月間共4次避開南韓軍方監控，將民用無人機送往軍事分界線以北，並在北韓開城一帶飛行拍攝影像。之後北韓於1月公開墜落的無人機機體照片並發表譴責聲明。

經南韓軍警TF聯合調查，認定包括一名30多歲研究生在內的部分民間人士涉及違法行為，並移送司法審理。此外，還有2名現役軍官與1名國家情報院職員因涉案遭起訴，但TF認定為與所屬機關無關的「個人行為」。

青瓦台 北韓 南韓

延伸閱讀

中東戰爭第37天／美失聯飛行員獲救 最新發展一次看

共同社：使館事件可能成為中日關係新導火線

星期透視／兩韓彼此修正定位 對兩岸的啟示

美軍機戰損顯見未完全掌握制空權 伊朗續發飛彈無人機攻勢打不對稱戰

相關新聞

日本尋求介入美伊談判！日相高市早苗：安排與伊朗最快8日會談

美國總統川普要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽，隨著最後通牒期限將至，紐約時報引述日本共同社報導，日本首相高市早苗6日在參議院預算委員會表示，有意分別與美國及伊朗舉行領袖會談，其中與伊朗政府的會談正安排中，最快可能於8日進行，目標是確保包括日本在內的所有船隻安全通行荷莫茲海峽。

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

美國總統川普近日多次公開威脅，若伊朗未在期限內讓步或重啟荷莫茲海峽航運，美方將攻擊發電廠、橋梁、油井與海水淡化設施等民用基礎設施，揚言將伊朗「打回石器時代」。他還在復活節期間警告伊朗，不配合的話，「地獄將降臨」。法律專家、歷史學者與前官員指出，近代美國總統鮮少如此公開談及可能涉及戰爭罪的行動。

一顆石頭炸出尋寶戰場 看北美隕石獵人的瘋狂與浪漫

一顆流星劃過美國俄亥俄州上空後解體，瞬間引爆一場「追星」行動。來自各方的隕石獵人蜂擁而至，有人心懷科學想探索宇宙奧秘，有人追求尋寶刺激，也有人直指潛在高額報酬。

巴林喊動武！促聯合國授權：荷莫茲海峽護航至少6個月

巴林外交部長札亞尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）呼籲聯合國通過決議，授權使用武力確保荷莫茲海峽暢通無阻，以避免人道與經濟危機擴大。巴林目前是安理會輪值主席，先前為爭取俄羅斯與中國支持，曾刪除草案中明確提及使用武力的表述。

他開嗆餐點竟打開市場 星巴克如何征服日本30年

美國星巴克進軍日本即將屆滿30周年，如今它與7-11、麥當勞並列為日本的「美式品牌模範生」。但在當初，日本業界一片看衰：在遍地都是精緻喫茶店的國家，外來品牌怎麼可能成功？ 《聯合報數位版》帶你揭開這場豪賭幕後：角田雄二、鈴木隆三兄弟敢向西雅圖總部直言「你們的餐點不怎麼樣」，贏得CEO舒茲的信任，憑三把關鍵鑰匙，讓日本星巴克從零發展至2000多家門市，成為帶動全球集團的增長引擎。

美軍救出失蹤飛行員 深入伊朗的戰鬥搜救有多危險？

美軍一架F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機4月3日在伊朗南部高原地區被擊落，美軍出動運輸機和直升機搜救，救出一名飛行員，另一人失蹤，當地伊朗民眾甚至用手機拍到美軍救援過程，以及伊朗警方持槍朝美軍搜救直升機開火畫面。在F-15E戰機墜毀超過36小時後，美軍派特種部隊進入伊朗救出失蹤的飛行員，美國總統川普稱之為「美國史上最大膽的搜救任務之一」，美軍深入敵境的搜救行動有多危險？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。