聯合國教科文組織副秘書長再聘中國人

新華社報導，聯合國教科文組織秘書長伊納尼（Khaled El-Enany）近日宣布聘任來自中國的學者陳群擔任負責教育事務的副秘書長。這是第二次由中國人擔任這項職位。

據報導，伊納尼4日作了上述宣布。62歲的陳群曾任華東師範大學校長、上海市副市長等職，現為中國全國政協常委、民盟中央副主席、上海市政協副主席。

總部位於巴黎的聯合國教科文組織（UNESCO）當天公告說，陳群是一名學者、物理學家和教育專家，擁有逾30年的學術與行政領導經驗。

公告表示，陳群將協助總幹事推動教育體系轉型，落實公平包容優質的教育，同時幫助全球學習者掌握最先進的技能，以造福人類、促進世界和平。此前，在聯合國教科文組織工作多年的中國職員唐虔2010年4月被任命為副秘書長。

聯合國教科文組織總部設於巴黎，宗旨是透過教育、科學和文化促進各國合作，增進人民之間的相互了解，維護世界和平。

美國2025年7月以「繼續參與不符合美國的國家利益」為由，宣布已退出聯合國教科文組織。紐約時報當時曾指此舉有助中國提升軟實力，並引述前美國常駐聯合國教科文組織代表基良（David Killion）表示，聯合國教科文組織是文化和智識與影響力交鋒的戰場，「我們正在把軟實力領域拱手讓給一個擴張主義的威權大國」。