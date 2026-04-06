快訊

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

聽新聞
0:00 / 0:00

日本尋求介入美伊談判！日相高市早苗：安排與伊朗最快8日會談

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗2月18日在東京舉行記者會。路透
日本首相高市早苗2月18日在東京舉行記者會。路透

美國總統川普要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽，隨著最後通牒期限將至，紐約時報引述日本共同社報導，日本首相高市早苗6日在參議院預算委員會表示，有意分別與美國及伊朗舉行領袖會談，其中與伊朗政府的會談正安排中，最快可能於8日進行，目標是確保包括日本在內的所有船隻安全通行荷莫茲海峽。

共同社報導，高市表示，隨著美伊談判情勢日益緊迫，日方正準備在適當時機推動領袖對話，並將動用一切可行手段因應局勢；她也已指示首相秘書官處理相關事宜。

她強調，日本將善用能與當事國直接對話的管道，促使局勢盡早降溫。

對於與川普會談一事，她說明，目前尚未確定，但因時差關係，恐怕只能採電話會談。至於與伊朗的領袖會談，她則明言正在安排中，並表示會先確實掌握外長之間的談判進展，再進行領袖會談，日方也會顧及先後順序，持續推進相關應對。

對於外界憂心可能出現供應不足的石油，她表示，日本已透過釋出儲備等方式，確保全國所需用量；同時也將加快推動替代採購措施，以降低對荷莫茲海峽航線的依賴。

日本約95%的石油仰賴中東進口。共同社最近一項民調顯示，90%的日本民眾表示，擔心這場戰爭將影響日常生活。

高市 紐約時報 日本

延伸閱讀

傳美以備妥大轟炸計畫！伊朗革命衛隊稱已建立「荷莫茲海峽新現實」

外媒爆美伊談判45天2階段停火條件！「伊朗避免毀滅最後機會」

川普再延最後通牒24小時！自爆給伊朗談判高層1優待 伊國會議長回應了

川普：美伊6日前達協議 若未談成將摧毀伊朗橋梁和發電廠

相關新聞

日本尋求介入美伊談判！日相高市早苗：安排與伊朗最快8日會談

美國總統川普要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽，隨著最後通牒期限將至，紐約時報引述日本共同社報導，日本首相高市早苗6日在參議院預算委員會表示，有意分別與美國及伊朗舉行領袖會談，其中與伊朗政府的會談正安排中，最快可能於8日進行，目標是確保包括日本在內的所有船隻安全通行荷莫茲海峽。

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

美國總統川普近日多次公開威脅，若伊朗未在期限內讓步或重啟荷莫茲海峽航運，美方將攻擊發電廠、橋梁、油井與海水淡化設施等民用基礎設施，揚言將伊朗「打回石器時代」。他還在復活節期間警告伊朗，不配合的話，「地獄將降臨」。法律專家、歷史學者與前官員指出，近代美國總統鮮少如此公開談及可能涉及戰爭罪的行動。

一顆石頭炸出尋寶戰場 看北美隕石獵人的瘋狂與浪漫

一顆流星劃過美國俄亥俄州上空後解體，瞬間引爆一場「追星」行動。來自各方的隕石獵人蜂擁而至，有人心懷科學想探索宇宙奧秘，有人追求尋寶刺激，也有人直指潛在高額報酬。

巴林喊動武！促聯合國授權：荷莫茲海峽護航至少6個月

巴林外交部長札亞尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）呼籲聯合國通過決議，授權使用武力確保荷莫茲海峽暢通無阻，以避免人道與經濟危機擴大。巴林目前是安理會輪值主席，先前為爭取俄羅斯與中國支持，曾刪除草案中明確提及使用武力的表述。

他開嗆餐點竟打開市場 星巴克如何征服日本30年

美國星巴克進軍日本即將屆滿30周年，如今它與7-11、麥當勞並列為日本的「美式品牌模範生」。但在當初，日本業界一片看衰：在遍地都是精緻喫茶店的國家，外來品牌怎麼可能成功？ 《聯合報數位版》帶你揭開這場豪賭幕後：角田雄二、鈴木隆三兄弟敢向西雅圖總部直言「你們的餐點不怎麼樣」，贏得CEO舒茲的信任，憑三把關鍵鑰匙，讓日本星巴克從零發展至2000多家門市，成為帶動全球集團的增長引擎。

美軍救出失蹤飛行員 深入伊朗的戰鬥搜救有多危險？

美軍一架F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機4月3日在伊朗南部高原地區被擊落，美軍出動運輸機和直升機搜救，救出一名飛行員，另一人失蹤，當地伊朗民眾甚至用手機拍到美軍救援過程，以及伊朗警方持槍朝美軍搜救直升機開火畫面。在F-15E戰機墜毀超過36小時後，美軍派特種部隊進入伊朗救出失蹤的飛行員，美國總統川普稱之為「美國史上最大膽的搜救任務之一」，美軍深入敵境的搜救行動有多危險？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。