英國美軍基地外抗議中東戰爭 7人涉支持違禁組織被捕

英國警方表示，英格蘭東部一座美軍使用的空軍基地附近今天發生抗議活動，7人被控支持遭禁組織「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）被捕。

激進主義者聚集於此，是為了抗議據稱拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）被用作參與中東戰爭的美軍飛機起飛點。

組織這場抗議的「拉肯希斯和平聯盟」（Lakenheath Alliance for Peace）表示，這7人被捕時身穿印有「我們反對種族滅絕，我們支持巴勒斯坦行動」字樣的衣服。

警方表示，這5男2女因「涉嫌支持被列為非法的組織」而被逮捕。

首相施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨政府去年將「巴勒斯坦行動」列為恐怖組織，規定加入或支持該組織均屬刑事犯罪。

今年2月，法院裁定該禁令「不成比例」，且干涉了言論自由權。

政府已提出上訴，在此期間禁令依然有效。

維權團體「捍衛我們的陪審團」（Defend ourJuries）表示，已有超過2700人因支持該團體的集會被逮捕，數百人被起訴。