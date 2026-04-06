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巴林喊動武！促聯合國授權：荷莫茲海峽護航至少6個月
巴林外交部長札亞尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）呼籲聯合國通過決議，授權使用武力確保荷莫茲海峽暢通無阻，以避免人道與經濟危機擴大。巴林目前是安理會輪值主席，先前為爭取俄羅斯與中國支持，曾刪除草案中明確提及使用武力的表述。
札亞尼在周日發表聲明強調，該決議並非要升高衝突，而是要建立一個框架，並遏止進一步攻擊，以防國際體系出現更大規模失序。
華爾街日報報導，聯合國決議草案內容的現行版本，呼籲成員國以單獨或跨國合作方式，動用「一切必要的保護手段」，確保船隻在至少六個月內安全通行，同時須遵守國際人道法。
另據阿拉伯官員透露，波灣地區的阿拉伯聯合大公國正準備協助美國與其他盟友，以武力開通海峽，並遊說支持巴林提案。阿聯外交人員也呼籲美國與歐亞軍事強國組建聯盟，強制開通該航道。
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