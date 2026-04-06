快訊

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

聽新聞
0:00 / 0:00

巴林喊動武！促聯合國授權：荷莫茲海峽護航至少6個月

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴林外交部長札亞尼。美聯社
巴林外交部長札亞尼。美聯社

巴林外交部長札亞尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）呼籲聯合國通過決議，授權使用武力確保荷莫茲海峽暢通無阻，以避免人道與經濟危機擴大。巴林目前是安理會輪值主席，先前為爭取俄羅斯與中國支持，曾刪除草案中明確提及使用武力的表述。

札亞尼在周日發表聲明強調，該決議並非要升高衝突，而是要建立一個框架，並遏止進一步攻擊，以防國際體系出現更大規模失序。

華爾街日報報導，聯合國決議草案內容的現行版本，呼籲成員國以單獨或跨國合作方式，動用「一切必要的保護手段」，確保船隻在至少六個月內安全通行，同時須遵守國際人道法。

另據阿拉伯官員透露，波灣地區的阿拉伯聯合大公國正準備協助美國與其他盟友，以武力開通海峽，並遊說支持巴林提案。阿聯外交人員也呼籲美國與歐亞軍事強國組建聯盟，強制開通該航道。

阿拉伯 安理會 華爾街日報

延伸閱讀

伊朗戰爭擾航運 韓國要求波灣國家維持能源供應穩定

美伊戰事正酣 北京趁機擴展影響力？前外交官：中巴5點倡議純屬作秀

安理會延後表決荷莫茲海峽決議 中國反對授權動武

美軍機戰損顯見未完全掌握制空權 伊朗續發飛彈無人機攻勢打不對稱戰

相關新聞

日本尋求介入美伊談判！日相高市早苗：安排與伊朗最快8日會談

美國總統川普要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽，隨著最後通牒期限將至，紐約時報引述日本共同社報導，日本首相高市早苗6日在參議院預算委員會表示，有意分別與美國及伊朗舉行領袖會談，其中與伊朗政府的會談正安排中，最快可能於8日進行，目標是確保包括日本在內的所有船隻安全通行荷莫茲海峽。

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

美國總統川普近日多次公開威脅，若伊朗未在期限內讓步或重啟荷莫茲海峽航運，美方將攻擊發電廠、橋梁、油井與海水淡化設施等民用基礎設施，揚言將伊朗「打回石器時代」。他還在復活節期間警告伊朗，不配合的話，「地獄將降臨」。法律專家、歷史學者與前官員指出，近代美國總統鮮少如此公開談及可能涉及戰爭罪的行動。

一顆石頭炸出尋寶戰場 看北美隕石獵人的瘋狂與浪漫

一顆流星劃過美國俄亥俄州上空後解體，瞬間引爆一場「追星」行動。來自各方的隕石獵人蜂擁而至，有人心懷科學想探索宇宙奧秘，有人追求尋寶刺激，也有人直指潛在高額報酬。

巴林喊動武！促聯合國授權：荷莫茲海峽護航至少6個月

巴林外交部長札亞尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）呼籲聯合國通過決議，授權使用武力確保荷莫茲海峽暢通無阻，以避免人道與經濟危機擴大。巴林目前是安理會輪值主席，先前為爭取俄羅斯與中國支持，曾刪除草案中明確提及使用武力的表述。

他開嗆餐點竟打開市場 星巴克如何征服日本30年

美國星巴克進軍日本即將屆滿30周年，如今它與7-11、麥當勞並列為日本的「美式品牌模範生」。但在當初，日本業界一片看衰：在遍地都是精緻喫茶店的國家，外來品牌怎麼可能成功？ 《聯合報數位版》帶你揭開這場豪賭幕後：角田雄二、鈴木隆三兄弟敢向西雅圖總部直言「你們的餐點不怎麼樣」，贏得CEO舒茲的信任，憑三把關鍵鑰匙，讓日本星巴克從零發展至2000多家門市，成為帶動全球集團的增長引擎。

美軍救出失蹤飛行員 深入伊朗的戰鬥搜救有多危險？

美軍一架F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機4月3日在伊朗南部高原地區被擊落，美軍出動運輸機和直升機搜救，救出一名飛行員，另一人失蹤，當地伊朗民眾甚至用手機拍到美軍救援過程，以及伊朗警方持槍朝美軍搜救直升機開火畫面。在F-15E戰機墜毀超過36小時後，美軍派特種部隊進入伊朗救出失蹤的飛行員，美國總統川普稱之為「美國史上最大膽的搜救任務之一」，美軍深入敵境的搜救行動有多危險？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。