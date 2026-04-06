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川普揚言退北約 專家憂俄中擴張、促歐檢討防衛機制

中央社／ 記者施婉清開羅5日專電

美國總統川普日前表示，認真考慮讓美國退出北約。埃及政治評論家分析，美國若退出，北約恐解體，且中俄影響力可能隨之擴張。一名北約成員國駐開羅高級外交官則視此為對歐洲盟國的警鐘，敦促歐洲各國儘快檢討防衛合作機制，因應美國可能的政策轉向。

川普（Donald Trump）4月初向英國媒體每日電訊報（Daily Telegraph）表示，他正在考慮讓美國退出北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization，NATO），原因是這一個已與美國合作77年之久的西方軍事同盟成員國，拒絕派遣艦艇協助疏通幾近封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

每日電訊報駐華府資深記者史特林格（ConnorStringer）指出，這番言論使北約處於川普二次就任以來最岌岌可危的境地。

埃及「十月六日大學」（October 6 University）政治學教授，也是埃及官媒「共和報」（Al-Gomhuria）政治評論專家法魯克（Hossam Farouk），5日接受中央社記者訪問時直指，美國與北約的關係已跌至冰點，甚至可能會在未來幾週內實質退出北約。

法魯克解釋說，為應對蘇聯在歐洲擴張和軍事侵略的威脅，美國在1949年與歐洲多國及加拿大組成維護歐洲安全的北約組織，是現代史上最重要的軍事聯盟。如果美國此刻退出，北約將失去力量並可能最終解體。

他進一步分析，美國撤出部署在歐洲地區的部隊後，歐洲國家需尋求另一個防禦戰略，可能會加強與土耳其和區域國家的合作；俄羅斯和中國可能也會趁勢擴大自身在歐洲地區的影響力。

法魯克指出，美國與北約緊張關係並非完全歸咎於此次的伊朗戰爭，早在川普第2任期之初即已顯現。川普在多次演講都劍指北約，甚至威脅要入侵格陵蘭。格陵蘭是丹麥的半自治領土，許多歐盟國家都先後聲援丹麥。

他認為，川普批評北約對美國毫無用處是誤導性言論，因為美國在軍事基地、情報共享和外交方面，都高度依賴歐洲盟友。再者，美國前總統拜登（JoeBiden）曾通過一項法案，阻止美國總統在沒有參議院2/3多數支持或沒有國會另行立法的情況下退出北約。

法魯克斷言，歐洲很快也會出現兩派意見，針對是要繼續與美國為伍，或是各走各的路，雙方激辯，而一個以歐洲自主戰略為核心的新政治運動也將風起雲湧。

一名不具名北約成員國駐開羅高級外交官接受中央社訪問時則表示，川普的撤出北約言論將徹底撼動自二戰後所形成的冷戰體系。

冷戰體系是指第二次世界大戰後的全球對峙格局：一個是以美國為首，組建北約的資本主義陣營；另一個則是以蘇聯為首，組建華沙公約組織（WarsawTreaty Organization，WTO）的社會主義陣營。

這名外交官直言，撤出北約說法帶有強烈的政治操作色彩，「我認為不太可能很快就發生：不過這確實是一個我們歐洲國家必須認真對待的威脅」。

他認為，各界應冷靜看待川普此類發言，不需立即過度反應。川普現在發表談話的方式猶如是在仿效雷根式風格，美國前總統雷根（Ronald Reagan）1983年曾發表「歐洲可能發展成核戰場」的爭議性言論，但此說法最終在歐洲各國引發軒然大波下被迫收回。

這名外交官笑道：「別忘了，川普辦公室現在掛著的可是雷根的照片。」但他隨即又以嚴肅的口吻說：「退出北約是一件非常複雜的決定，而且對美國來說，很可能適得其反。」

川普批評北約是個對美國一無是處的紙老虎，這名外交官也反擊，並指對北約盟友造成傷害。他特別提到川普在公開言論中貶低北約盟軍對阿富汗戰爭的貢獻，此事尤其在英國引發跨黨派的強烈反彈。

這名外交官另提及，北約成員國政治背景的差異性，將影響對川普的回應方式，例如西班牙，在地緣政治或目前政府組成上，都與德國等核心成員國不同。

他強調，此事足以讓歐洲國家警惕，歐洲各國應儘快重新檢討防衛合作機制，以因應未來美國可能產生的政策轉向。

華府 蘇聯 美國

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