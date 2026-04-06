遭烏攻擊中斷運作 傳俄波羅的海港口恢復原油裝載

彭博今天報導，連日迭遭烏克蘭無人機攻擊而中斷運作的俄羅斯波羅的海重要門戶烏斯季盧加港已經恢復原油裝載作業。

路透社引述彭博（Bloomberg News）根據取得的航運訊息報導，阿芙拉型（Aframax）油輪Jewel號昨天開始裝船。

3月下旬，烏克蘭無人機於10天內5度襲擊烏斯季盧加港（Ust-Luga）。業界消息人士向路透社透露，由壟斷俄羅斯輸油管線的俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）所經營的原油裝載設施遭到無人機攻擊。

路透社無法針對報導內容立即進行查證。俄羅斯國家石油運輸公司沒有立即回應置評請求。

路透社上個月根據市場數據計算，因無人機攻擊、一條主要輸油管線遭到破壞，以及油輪遭到扣押，至少有40%的俄羅斯石油出口產能為之停擺。