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英國失業青年從軍意願高 有助官方緩解軍員耗竭危機

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
英國從軍的年輕人增加，正好同時解決青年失業嚴重以及軍員耗竭的問題。（彭博資訊）
英國從軍的年輕人增加，正好同時解決青年失業嚴重以及軍員耗竭的問題。（彭博資訊）

英國愈來愈多求職近乎絕望的年輕人紛紛報名從軍，最新數據顯示，16-24歲青年申請加入皇家海軍與空軍的人數，達到五年多來高點，加入陸軍的人數近年來也見增加。政府也打算趁機一兼二顧，以緩解青年失業與軍員耗竭雙重危機。

英國國防部2月上傳的視頻中，一名年輕男子表示，「我17歲入大學，畢業時遇到疫情，就業機會停擺，因此我申請加入皇家海軍」；他並表示，出外遊歷與鍛鍊身體，是他決定從軍的關鍵動力。

英國青年失業率高達16%，主因最低工資與薪資稅率大幅升高，使雇主不願增聘員工，而且人工智慧（AI）正促使一些關鍵性工作自動化。英國青年失業的機率已首度超過歐盟，有近100萬人失業或失學。

蘭卡斯特大學（Lancaster）經濟系主任英格漢表示，年輕人從軍的主要動力是與其他選擇相比，從軍更具吸引力。另一方面，目前常備陸軍數僅略多於7萬人，比1997年時的11萬人劇減，而且現在英國面臨的軍事威脅升高，需要更多兵員。

軍方在全國各就業中心都大力推銷工作機會，特別聚焦於青年失業偏高地區；例如軍方代表在西密德蘭區鼓勵青年申請參軍，推出一系列廣告運動及服務，使申請程序流線化。國防部也正著手改革軍舍條件，並宣揚去年軍人加薪幅度高於通膨率。

這些努力已達到一些效果。依軍方最近統計數字，去年10月為止的一年期間，常備軍人年齡低於25歲的比率超過26%，比疫情前提高2個百分點；所有新入伍人數中20-24歲者接近75%，比之前一年提高3個百分點。去年也是2021年以來首次出現入伍人數超過退伍人數。

國防部 英國 陸軍

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