役男出國 德國政府設限

德國「兵役現代化法案」已上路，但民眾到現在才驚覺，年齡介於17至45歲的德國男性若要在國外停留超過三個月，未來可能需要尋求軍方批准。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，為因應來自俄國的威脅、強化國防，德國「兵役現代化法案」已於今年元旦生效，而上述對男性的要求，直到「法蘭克福評論報」上周報導後，才引起廣泛關注。

德國國防部發言人證實，17歲以上男性若要在國外停留超過三個月，必須事先取得批准。據現行法律，旅行許可大多會獲得批准，但目前仍不清楚若違反規定將如何執法。

德國國防部發言人表示，這項法規旨在「確保可靠且有意義的兵役登記系統」，並補充說「在緊急情況下，我們必須掌握哪些人可能長期停留在國外」。

聲明坦承，這項規定對年輕人的影響可能相當「深遠」，並表示目前正在制定豁免規定，「部分目的是為了避免不必要的官僚作業」。

國防部官員表示，類似的條款「在冷戰期間也曾生效，且並無實務上的關聯性」。目前德國仍採志願役，但年滿18歲的男性須填寫問卷，表明自己從軍的意願。