俄烏和談停滯 美特使4月中再訪烏

烏克蘭總統府幕僚長布達諾夫四日說，美國中東特使威科夫與川普女婿庫許納所率的美方代表團，四月中旬將訪問基輔。這將是被視為美國總統川普心腹及親信的威、庫兩人首度正式訪烏。

二○二二年二月爆發的俄烏戰爭已鏖戰四年多，二月底美國和以色列聯手對伊朗開戰後，美國在俄羅斯與烏克蘭間斡旋的作為，以及俄烏和談的進度均出現停滯。

曾任烏克蘭國防部情報總局（ＧＵＲ）局長的布達諾夫對彭博提到，美方代表團訪烏的具體時間，可能在十二日東正教的「復活節」過後不久。俄烏雖交惡多年，但東正教在俄烏境內都是主要宗教。

布達諾夫表示，除了威、庫兩人，南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢也可望參加代表團。布達諾夫還賣關子說，「至於還會有誰到訪，我們之後就會知道」。

作為美俄、美烏雙方和美俄烏三方談判的美方代表，威科夫與庫許納曾在美國與烏方代表會談，兩人也曾赴莫斯科和俄方代表會談，並與俄國總統普亭會面。

烏克蘭總統澤倫斯基上周表示，已邀美方代表團訪問基輔，烏方最近將就俄烏戰後美國對烏克蘭提供的安全保證剩餘問題做出答覆。在二月底美以伊戰爭爆發後，他坦言儘管世人目前主要聚焦中東戰事，但烏方隨時準備恢復烏美俄三方有關讓烏俄危機落幕的外交進程。

另，根據美國智庫戰爭研究所（ＩＳＷ）資料數據，俄軍三月在俄烏戰爭前線並無領土斬獲，是近兩年半來首見。

這顯示俄軍在整個前線的推進速度減緩，反觀烏軍三月成功收復九平方公里失土。

澤倫斯基日前引用烏克蘭及英國情報的資料數據說，整體而言，「前線守住了」，儘管當前形勢仍複雜，但已是近十個月來最好。