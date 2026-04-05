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共同社：使館事件可能成為中日關係新導火線

中央社／ 台北5日電

共同社報導，日中關係自日本首相高市早苗發表涉台國會答辯以來持續降溫，依然看不到走向改善的動向，而日本自衛官日前闖入中國駐日大使館事件恐將成為日中關係新的導火線。

日本一名自衛官3月24日闖入中國大使館後，依涉嫌非法闖入建物被捕。

共同社中文網今天報導，中國外交部在闖使館事件當天的例行記者會公布此事，東京警視廳隨後則透露逮捕了一名隸屬於陸上自衛隊蝦野駐地的23歲三等陸尉。隨著日方資訊披露，事件詳情逐漸明晰。

負責24小時警備的東京警視廳稱「對發生闖入一事深感遺憾」；陸上自衛隊方面也表示「將全面配合警方調查，並在查明事實關係的基礎上嚴肅處理」。

日本政府相關人士稍後相繼發聲。官房長官木原稔3月25日在記者會表示，「應當遵守法律的自衛官因涉嫌闖入建築物被逮捕，令人非常遺憾」，並透露中方已提出交涉並要求防止類似事件再次發生。防衛相小泉進次郎也表示，在查明事實後將予以嚴肅處理。

報導引述「維也納外交關係公約」規定稱，接受國有義務保護外國使館。日本國民民主黨黨首玉木雄一郎指出，「這不是對對方國家好惡的問題，而是應當就未能履行應盡義務進行道歉的事情」；但在自民黨會議上，由於事件經過及背景仍有不明之處，不少意見認為「只有在查明事實後，才能判斷如何應對」。

木原稔在3日的記者會表示，警察廳正在研究調整警備體制以防事件再次發生。關於日本政府是否會採取新的應對，他以案件仍在調查中為由拒絕置評。

報導引述一名日本外務省官員強調，「外交上不會在未查明事實之前就表示歉意或道歉。大多數情況都是以表示遺憾收場」，但現役自衛官涉案「毫無疑問會帶來負面影響」。

報導提到，中方對日方的應對並不滿意。中國國防部認為這起事件「反映出日本國內極右翼思潮氾濫，已深入滲透影響到自衛隊的嚴峻現實」。官媒環球時報也在社評中警告，日本政府若「拒不道歉，中日關係恐怕會進一步下滑」。

中方 日本 高市早苗

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