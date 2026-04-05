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烏克蘭無人機襲擊 俄國波羅的海港口輸油管線受損
俄羅斯列寧格勒州州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）今天表示，位於波羅的海港口普里莫斯克（Primorsk）的一段輸油管線，在烏克蘭一場無人機攻擊行動中受損。
路透社和法新社報導，列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯在通訊軟體Telegram上發文指出，這起攻擊並未造成人員傷亡。
他指出，輸油管線已被關閉，火勢正在安全地自行熄滅。
烏克蘭在過去一個月加強了對俄羅斯波羅的海港口的攻擊。
位於芬蘭邊境與重要城市聖彼得堡（St Petersburg）之間的普里莫斯克，在3月也曾遭到襲擊，當時一座油庫被縱火引燃。
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