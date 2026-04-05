從緬甸軍政府領袖到總統 敏昂萊奪權5年後登上大位

敏昂萊日前在備受質疑的選舉中當選緬甸總統，軍人出身的敏昂萊5年前發動政變奪權後，反對軍政府的武裝勢力與軍方爆發衝突，導致緬甸陷入長年內戰，至今已造成各方數以萬計人喪生。

敏昂萊（Min Aung Hlaing）是緬甸軍方將領出身的政治人物，他在2021年推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所領導的民選政府，將她拘禁並解散其政黨，引發內戰。

根據時代雜誌（TIME）和英國衛報（TheGuardian）報導，敏昂萊出生於緬甸東南部土瓦（Dawei），曾在仰光大學學習法律，但一直渴望加入軍隊，然而，求學時的表現並不突出，曾三度應試才成功進入精英軍事學院，卻仍一路晉升至最高職位。

敏昂萊2011年被任命為總司令，報導指出，西方國家起初對他抱有期待，視其為具有願景的政治人物，但這些期望很快落空，因他曾向媒體明確表態軍方須持續介入緬甸政治，也拒絕給予移交文人政府的時間表。

敏昂萊早年軍旅生涯大多在緬甸東部邊境度過，長期參與鎮壓少數民族的軍事行動，翁山蘇姬於2015年贏得壓倒性勝利之後，軍方仍擁有極大的權力，在議會中獲得1/4席位，得以任命關鍵內閣職位。

衛報寫道，緬甸軍方被比喻為「國中之國」，擁有自己的銀行、公司、新聞媒體和醫院，並自詡為緬甸這個佛教緬族國家的守護者，緬族指的是緬甸的主體民族。

敏昂萊3日透過軍方主導、備受外界質疑的選舉當選總統，改以文人身分繼續掌權，但國際社會與民主團體認為，這只是把軍事統治包裝成文人政府。另有分析指出，敏昂萊試圖藉由選舉與總統頭銜，擺脫軍事強人形象。

國際組織人權觀察（Human Rights Watch）批評緬甸軍政府企圖以大選騙取公信力，並呼籲各國政府應拒絕認可這場虛假選舉。監督民主的觀察團體指出，選舉是為了排除反對勢力而經過精心安排。

事實上，敏昂萊正式成為總統前就已擔任緬甸的代理總統，分析指出，在他正式就任後，將更加證實批評人士的說法，也就是軍政府舉行選舉、表面上將權力交給新政府，實際上只是讓政權披上民選外衣再回到自己手中。

敏昂萊長年被控涉及嚴重人權侵害，國際刑事法院首席檢察官2024年底請求對敏昂萊發布逮捕令，罪名是他涉嫌對緬甸穆斯林少數族裔洛興雅人犯下違反人道罪。

美國印太司令部線上雜誌「印太防禦論壇」（Indo-Pacific Defense Forum）2月引述專門追蹤全球衝突與危機的「武裝衝突地點與事件數據」（Armed ConflictLocation & Event Data，ACLED）預測指出，緬甸的未來將是「長期動盪與國內各政權割據」。

據「武裝衝突地點與事件數據」報告，政變已造成逾9萬3000人喪生，360萬人流離失所，另外，據聯合國統計，近一半緬甸民眾生活在貧窮線以下，國家也淪為網路詐騙中心的重要據點。

外交上，緬甸軍政府雖被大部分的西方社會孤立，但與中國關係良好。澳洲墨爾本大學「緬甸研究網絡」（MRN）研究員威爾斯（Tamas Wells）曾告訴中央社，「中國是少數支持緬甸軍的國家之一，大多數的國家都認為軍方沒有能力或意願組成政府，因此應該放棄政權」。

敏昂萊曾於2024年底訪問中國昆明，參加大湄公河次區域經濟合作領導人會議，當時是敏昂萊自2021年政變奪取政權後首次出訪中國。另外，日前緬甸總統選舉結果公布後，中國外交部也在第一時間祝賀敏昂萊當選。