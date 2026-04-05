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德國國防新制 役男出國超過3個月須軍方批准

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）報導，德國一項旨在推動志願役的新法上路後，年齡介於17至45歲的德國男性若要在國外停留超過3個月，未來可能需要尋求軍方批准。

這項「兵役現代化法案」（Military ServiceModernisation Act）已於今年元旦生效，目標是在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，因應來自俄國的威脅以加強國防。

德國國防部發言人在致BBC的聲明中證實，17歲以上的男性若要在國外停留超過3個月，必須事先取得批准。

根據現行法律，旅行許可通常必須獲得批准，但目前仍不清楚若違反規定將如何執法。

這項需要取得許可的要求，直到昨天「法蘭克福評論報」（Frankfurter Rundschau）報導後，才引起廣泛關注。

國防部發言人表示，這項法規旨在「確保可靠且有意義的兵役登記系統」，並補充說「在緊急情況下，我們必須掌握哪些人可能長期停留在國外」。

聲明坦承，這項規定對年輕人的影響可能相當「深遠」，並表示目前正在制定豁免規定，「部分目的是為了避免不必要的官僚作業」。

國防部官員表示，類似的條款「在冷戰期間也曾生效，且並無實務上的關聯性」。

「兵役現代化法案」擬定計畫，要在2035年前將現役軍人人數從約18萬人擴增至26萬人。

冷戰 國防部 BBC

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