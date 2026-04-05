快訊

歌迷1樓跌落B1…Super Junior演唱會受傷粉絲現況曝光 厲旭醫院守候陪伴全程

5千萬房產為何只分到750萬？遺產分配有數字陷阱！ 現值、市價搞錯權益縮水

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格與「連胡會」相當

聽新聞
0:00 / 0:00

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口回不了美國

世界日報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

加拿大電視網(CTV News)報導，在麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)居住和工作的加拿大公民麥克·弗里茲和妻子辛西婭(Michael and Cinthya Freeze)及3個年幼的孩子，已經被困在加拿大渥太華郊區坎納塔(Kanata)的度假屋，滯留數周之久，因為簽證問題，難以返美。

弗里茲接受每日郵報(Daily Mail)採訪時表示，他曾兩度試圖續簽他的TN簽證，但都被邊境巡邏隊(Border Patrol)拒絕入境，原因是不符簽證規定。

TN簽證(TN visa)是根據美墨加協定(USMCA)，TN簽證允許某些加拿大和墨西哥公民在美國居住和工作3年。

這種簽證可以無限期續簽，但僅適用於工程師、科學家、律師等特定專業人士。

要續簽TN簽證，持有者須在簽證到期前返回原籍國，然後攜帶文件到邊境重新申請。能否入境完全取決於遇到的邊境官員。

弗里茲原本以為不會有什麼問題，於是決定把強制回加拿大的行程當成度假，全家去滑雪。

弗里茲先嘗試從魁北克(Quebec)的口岸重新入境美國，但被拒絕了。海關暨邊境保護局(CBP)官員表示他的工作不符合TN簽證的資格。

第2天他帶著更新的文件再次嘗試從安大略(Ontario)入境美國，又被拒絕。

弗里茲在美國生活7年。4年前，他從愛達荷楊百翰大學(Brigham Young University-Idaho)畢業，當時獲得1年臨時簽證。

他開始工作，並和家人搬到麻州艾加頓(Edgartown)。之後，他拿到3年簽證，原本預計上個月就能續約。

如今，他不得不與工作分離，他正在想方設法回到瑪莎葡萄園的家。

「我們還在和律師商討各種回去的方案，」他說。

儘管他熱愛自己的工作，但仍做了一個艱難的決定，就是重新找更符合TN簽證規定的工作。

根據國務院(State Department)統計，2024年，超過1.5萬份TN簽證發放給來自墨西哥和加拿大的專業人士。與去年相比，仍有數千名TN簽證持有者留在美國。

對於目前持有TN簽證的人，弗里茲建議他們做好應對突發意外情況的準備。

「如果你打算走這條路，被拒簽的可能性很大，所以不要掉以輕心。做好準備，因為最終結果取決於誰來處理你的案子，」他說。

簽證 加拿大 美國

相關新聞

巴林喊動武！促聯合國授權：荷莫茲海峽護航至少6個月

巴林外交部長札亞尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）呼籲聯合國通過決議，授權使用武力確保荷莫茲海峽暢通無阻，以避免人道與經濟危機擴大。巴林目前是安理會輪值主席，先前為爭取俄羅斯與中國支持，曾刪除草案中明確提及使用武力的表述。

他開嗆餐點竟打開市場 星巴克如何征服日本30年

美國星巴克進軍日本即將屆滿30周年，如今它與7-11、麥當勞並列為日本的「美式品牌模範生」。但在當初，日本業界一片看衰：在遍地都是精緻喫茶店的國家，外來品牌怎麼可能成功？ 《聯合報數位版》帶你揭開這場豪賭幕後：角田雄二、鈴木隆三兄弟敢向西雅圖總部直言「你們的餐點不怎麼樣」，贏得CEO舒茲的信任，憑三把關鍵鑰匙，讓日本星巴克從零發展至2000多家門市，成為帶動全球集團的增長引擎。

美軍救出失蹤飛行員 深入伊朗的戰鬥搜救有多危險？

美軍一架F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機4月3日在伊朗南部高原地區被擊落，美軍出動運輸機和直升機搜救，救出一名飛行員，另一人失蹤，當地伊朗民眾甚至用手機拍到美軍救援過程，以及伊朗警方持槍朝美軍搜救直升機開火畫面。在F-15E戰機墜毀超過36小時後，美軍派特種部隊進入伊朗救出失蹤的飛行員，美國總統川普稱之為「美國史上最大膽的搜救任務之一」，美軍深入敵境的搜救行動有多危險？

英國失業青年從軍意願高 有助官方緩解軍員耗竭危機

英國愈來愈多求職近乎絕望的年輕人紛紛報名從軍，最新數據顯示，16-24歲青年申請加入皇家海軍與空軍的人數，達到五年多來高點，加入陸軍的人數近年來也見增加。政府也打算趁機一兼二顧，以緩解青年失業與軍員耗竭雙重危機。

役男出國 德國政府設限

德國「兵役現代化法案」已上路，但民眾到現在才驚覺，年齡介於17至45歲的德國男性若要在國外停留超過三個月，未來可能需要尋求軍方批准。

俄烏和談停滯 美特使4月中再訪烏

烏克蘭總統府幕僚長布達諾夫四日說，美國中東特使威科夫與川普女婿庫許納所率的美方代表團，四月中旬將訪問基輔。這將是被視為美國總統川普心腹及親信的威、庫兩人首度正式訪烏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。