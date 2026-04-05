TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口回不了美國

加拿大電視網(CTV News)報導，在麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)居住和工作的加拿大公民麥克·弗里茲和妻子辛西婭(Michael and Cinthya Freeze)及3個年幼的孩子，已經被困在加拿大渥太華郊區坎納塔(Kanata)的度假屋，滯留數周之久，因為簽證問題，難以返美。

弗里茲接受每日郵報(Daily Mail)採訪時表示，他曾兩度試圖續簽他的TN簽證，但都被邊境巡邏隊(Border Patrol)拒絕入境，原因是不符簽證規定。

TN簽證(TN visa)是根據美墨加協定(USMCA)，TN簽證允許某些加拿大和墨西哥公民在美國居住和工作3年。

這種簽證可以無限期續簽，但僅適用於工程師、科學家、律師等特定專業人士。

要續簽TN簽證，持有者須在簽證到期前返回原籍國，然後攜帶文件到邊境重新申請。能否入境完全取決於遇到的邊境官員。

弗里茲原本以為不會有什麼問題，於是決定把強制回加拿大的行程當成度假，全家去滑雪。

弗里茲先嘗試從魁北克(Quebec)的口岸重新入境美國，但被拒絕了。海關暨邊境保護局(CBP)官員表示他的工作不符合TN簽證的資格。

第2天他帶著更新的文件再次嘗試從安大略(Ontario)入境美國，又被拒絕。

弗里茲在美國生活7年。4年前，他從愛達荷楊百翰大學(Brigham Young University-Idaho)畢業，當時獲得1年臨時簽證。

他開始工作，並和家人搬到麻州艾加頓(Edgartown)。之後，他拿到3年簽證，原本預計上個月就能續約。

如今，他不得不與工作分離，他正在想方設法回到瑪莎葡萄園的家。

「我們還在和律師商討各種回去的方案，」他說。

儘管他熱愛自己的工作，但仍做了一個艱難的決定，就是重新找更符合TN簽證規定的工作。

根據國務院(State Department)統計，2024年，超過1.5萬份TN簽證發放給來自墨西哥和加拿大的專業人士。與去年相比，仍有數千名TN簽證持有者留在美國。

對於目前持有TN簽證的人，弗里茲建議他們做好應對突發意外情況的準備。

「如果你打算走這條路，被拒簽的可能性很大，所以不要掉以輕心。做好準備，因為最終結果取決於誰來處理你的案子，」他說。