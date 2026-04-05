艾爾段會晤澤倫斯基 商討能源航運安全與終結戰爭

美國星巴克進軍日本即將屆滿30周年，如今它與7-11、麥當勞並列為日本的「美式品牌模範生」。但在當初，日本業界一片看衰：在遍地都是精緻喫茶店的國家，外來品牌怎麼可能成功？ 《聯合報數位版》帶你揭開這場豪賭幕後：角田雄二、鈴木隆三兄弟敢向西雅圖總部直言「你們的餐點不怎麼樣」，贏得CEO舒茲的信任，憑三把關鍵鑰匙，讓日本星巴克從零發展至2000多家門市，成為帶動全球集團的增長引擎。

2026-04-06 08:00