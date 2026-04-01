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「台灣問題是敏感引爆點」彭博：川習會延後 美中摩擦卻不斷累積

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
彭博1日發表分析文章指出，川習會每拖延一周，就為雙方累積新的摩擦留下時間。圖為川普（左）與中國大陸國家主席習近平去年10月在南韓會晤。（路透）
彭博1日發表分析文章指出，川習會每拖延一周，就為雙方累積新的摩擦留下時間。圖為川普（左）與中國大陸國家主席習近平去年10月在南韓會晤。（路透）

美國總統川普推遲訪問北京與大陸國家主席習近平會晤的時程，彭博1日發表分析文章指出，川習會每拖延一周，就為雙方累積新的摩擦留下時間。不斷拉長的不滿清單，正考驗全球兩大經濟體維持關係穩定的能力。文章並指，台灣問題依然是敏感引爆點，其中涉及美國對台軍售。

文章指出，過去一周，中國針對美國貿易做法展開反制調查；與此同時，一個跨黨派美國參議員代表團訪問台灣，敦促台方增加國防開支。與此同時，川普對伊朗的戰爭持續擾亂全球貿易，也衝擊中國經濟增長所依賴的商業活動，北京3月31日與巴基斯坦聯合呼籲立即停火。

文章表示，隨著備受期待、已推遲至5月中旬舉行的美中元首峰會前，緊張局勢不斷升溫，白宮則釋放希望維持關係穩定的信號，數名美國內閣官員將在未來幾周訪陸，此舉或有助安撫北京。

策緯諮詢公司（Trivium China）高級分析師馬祖爾（Joe Mazur）指出，美中自領導人在釜山會晤達成關稅休戰以來，關係在過去幾個月異常穩定，但是「兩位領導人越久不通話，貿易戰重回最激烈時期的風險就越高。」

文章認為，中東衝突是當前最大的不確定因素。戰略與國際研究中心中國實力項目副主任哈特（Brian Hart）認為，如果川普第二次推遲峰會，在外交上會很尷尬，也可能擾亂今年全年會晤安排的節奏，也可能破壞釜山峰會取得的相對穩定。

文章點出，台灣問題依然是敏感引爆點。習近平本周邀請台灣在野的國民黨主席十年來首次訪大陸，此舉將讓北京有機會，就台灣領導人賴清德推動用於向美國採購更多武器的特別國防預算施壓。

白宮 中東 美國 川習會

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