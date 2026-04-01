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日本茨城縣發生規模5.0地震 未引發海嘯
日本茨城縣南部當地時間今天上午10時6分發生規模5.0地震，震源深度約50公里，栃木縣真岡市觀測到最大震度5弱，未引發海嘯，並已發布緊急地震速報。
各地震度包括栃木縣宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、下野市、益子町、大田原市、福島縣白河市、茨城縣水戶市、笠間市、守谷市、筑西市、坂東市、櫻川市、埼玉縣宮代町及千葉縣野田市為震度4。
另據JR東日本表示，受地震影響，東北新幹線自上午10時6分起，東京站至新青森站之間上下行全面暫停運行，待確認安全後將恢復行駛。
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