快訊

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

台灣學起來！美國白宮推官方APP 可向總統告狀

丁學文專欄／美伊戰事引股債金三殺 金融崩盤將臨？

聽新聞
0:00 / 0:00

日本茨城縣發生規模5.0地震 未引發海嘯

中央社／ 東京1日綜合外電報導
地震示意圖。圖/AI生成
地震示意圖。圖/AI生成

日本茨城縣南部當地時間今天上午10時6分發生規模5.0地震，震源深度約50公里，栃木縣真岡市觀測到最大震度5弱，未引發海嘯，並已發布緊急地震速報。

各地震度包括栃木縣宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、下野市、益子町、大田原市、福島縣白河市、茨城縣水戶市、笠間市、守谷市、筑西市、坂東市、櫻川市、埼玉縣宮代町及千葉縣野田市為震度4。

另據JR東日本表示，受地震影響，東北新幹線自上午10時6分起，東京站至新青森站之間上下行全面暫停運行，待確認安全後將恢復行駛。

海嘯 地震 日本

延伸閱讀

上午8時35分台東成功規模3.8地震 最大震度2級

載180人打瞌睡！日本JR老司機「斷片23秒」 超速衝月台驚險煞停

屏東來義鄉規模4.7地震　最大震度3級

屏東4.7地震處「空白區」　未來3至5天留意餘震

相關新聞

名為「集團自決」的屠殺 （上）沖繩座間味島的「玉碎」悲劇成觀光離島的黑暗歷史

被譽為「潛水聖地」的慶良間群（諸）島隸屬沖繩縣，是日本35座國家公園中的其中1座，有著清澈的藍海、白色砂灘和珊瑚礁群，而且距離沖繩本島最熱鬧的那霸僅40公里，從泊港出發的話，船程只要1個小時左右就能抵達，單日就能來回，所以是不少觀光客在沖繩跳島旅遊的選擇。

日本茨城縣發生規模5.0地震 未引發海嘯

日本茨城縣南部當地時間今天上午10時6分發生規模5.0地震，震源深度約50公里，栃木縣真岡市觀測到最大震度5弱，未引發海...

高科技誤闖低利潤市場 垂直農場如何教訓了矽谷創投

曾被視為顛覆農業的「垂直農場」（vertical farms）不到10年接連倒閉、數十億美元資金蒸發。這場結合ESG與科技敘事的產業實驗正快速退潮。問題不在技術，而在成本、利率與市場結構的現實壓力。當資金環境改變，「未來農業」撐不住，背後其實揭示一個更大的問題：資本如何高估趨勢、低估產業本質。

克里米亞上空突失聯！俄軍運輸機撞山墜毀29死 初判未遭烏軍擊落

俄羅斯國防部表示，一架An-26軍用運輸機31日晚間在克里米亞墜毀。包含6名機組員與23名乘客在內，機上29人全數罹難。

威懾共軍 日兩地首度部署長程飛彈

日本陸上自衛隊三月卅一日配備能打擊敵方據點的長程飛彈，是自衛隊首度具備攻擊敵方基地能力。日本媒體說，考量擴大軍備的中國，海上自衛隊與航空自衛隊也將陸續配備這類飛彈。

美國不再「戀戰」？ 美貿易代表：川習會籌備順利

美國貿易代表葛里爾3月31日受訪時表示，美國總統川普與中國國家主席習近平會晤的籌備工作進展順利，淡化兩國領導人會晤進一步推遲的可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。