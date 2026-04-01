日本茨城縣發生規模5.0地震 未引發海嘯

被譽為「潛水聖地」的慶良間群（諸）島隸屬沖繩縣，是日本35座國家公園中的其中1座，有著清澈的藍海、白色砂灘和珊瑚礁群，而且距離沖繩本島最熱鬧的那霸僅40公里，從泊港出發的話，船程只要1個小時左右就能抵達，單日就能來回，所以是不少觀光客在沖繩跳島旅遊的選擇。

2026-04-01 09:35